jueves 26  de  marzo 2026
Narcotráfico

Argentina declara al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

El gobierno de Javier Milei donde enmarca la medida como parte de los "compromisos internacionales" asumidos por Buenos Aires en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiación"

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

KEVIN DIETSCH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — Las autoridades de Argentina anunciaron este jueves la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de organizaciones terroristas, lo que le permitirá imponer sanciones a este grupo mexicano dedicado al tráfico de drogas y de armas.

"El Gobierno dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", anunció la oficina del presidente argentino, Javier Milei, en un comunicado donde enmarca la medida como parte de los "compromisos internacionales" asumidos por Buenos Aires en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiación".

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La decisión, adoptada en coordinación entre los ministerios de Exteriores, Seguridad Nacional y Justicia, así como con la Secretaría de Inteligencia, permite la imposición de "sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", explicò el Ejecutivo argentino.

Asimismo, la inscripción del CJNG en el RePET "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia" con aquellos países que ya han declarado al grupo como organización terrorista.

La medida se produce más de un mes después de que el líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fuera abatido en un operativo de las fuerzas mexicanas, lo que provocó numerosos bloqueos de carreteras y graves disturbios en al menos 14 estados mexicanos.

FUENTE: Con información de EFE

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