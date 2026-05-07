jueves 7  de  mayo 2026
VIRUS

Pareja vinculada a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas. El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La pareja de neerlandeses que falleció en relación a un brote de hantavirus en MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias el miércoles.

"Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos.

Lee además
Esta vista aérea muestra a los pasajeros observando cómo personal sanitario, invisible para el público, ayuda a los pacientes a subir a un bote desde el crucero MV Hondius, mientras este se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.  
CONTAGIO

El crucero con hantavirus atracará el sábado en Tenerife, gobierno local aún no ha autorizado
Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos, luego de que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana.

Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia en el extremo sur de Argentina de la que Ushuaia es capital.

Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

Recorrido

La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas. El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

"Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país" a los neerlandeses, indicó el comunicado de las autoridades argentinas.

Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina.

Allí realizarán "operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.

Añadió se enviará a los países involucrados (España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido) el ARN del virus Andes para facilitar su detección y otros insumos para realizar aproximadamente 2,500 diagnósticos.

"También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos", agregó la nota.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Qué se sabe del contagio con hantavirus en un crucero de lujo Hondius

Argentina registra 41 casos de hantavirus en 2026 y un aumento respecto a los últimos años

Evacuan a personal enfermo del crucero con brote de hantavirus para ser atendidos en Países Bajos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

La promoción se desarrolla en la gasolinera ubicada en 1598 W 68 TH ST en Hialeah.
ALIVIO TEMPORAL

Gasolinera de Hialeah ofrece combustible a $1.99 por galón este miércoles

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.
VIRUS

Pareja vinculada a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

Cargamento cocaína incautado que pretendían introducir en Miami. 
CONFIESAN

Dominicanos se declaran culpables de traficar 1.7 toneladas de cocaína a Miami

Familiares de inmigrante fallecido abogan por la caridad de la comunidad para repatriar sus restos. 
SOLICITAN DONACIÓN

Familia de cubano fallecido bajo custodia de ICE pide ayuda para cremarlo y repatriar sus cenizas