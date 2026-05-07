Pareja vinculada a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

BUENOS AIRES.- La pareja de neerlandeses que falleció en relación a un brote de hantavirus en MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias el miércoles.

"Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos.

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Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos, luego de que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana.

Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia en el extremo sur de Argentina de la que Ushuaia es capital.

Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

Recorrido

La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas. El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

"Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país" a los neerlandeses, indicó el comunicado de las autoridades argentinas.

Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina.

Allí realizarán "operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.

Añadió se enviará a los países involucrados (España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido) el ARN del virus Andes para facilitar su detección y otros insumos para realizar aproximadamente 2,500 diagnósticos.

"También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos", agregó la nota.

FUENTE: Con información de AFP