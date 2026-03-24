martes 24  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

La serie argentina "Amor animal" aborda el lado visceral del deseo

Entrevista al realizador Sebastián Ortega y al actor Santiago Achaga por el estreno de Amor Animal, la nueva serie de Prime Video donde la música trap, la violencia y el amor imposible se dan cita en una convulsa ciudad.

&nbsp;Amor Animal es una historia llena de pasión, crítica social, amistad y tragedia.&nbsp;

 Amor Animal es una historia llena de pasión, crítica social, amistad y tragedia. 

Cortesía/ Amazon MGM Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
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MIAMI.- Ya está en Prime Video la nueva serie argentina Amor Animal. A través de 8 episodios llenos de música, sensualidad y excesos, la historia explora el amor imposible entre Kaia (Tatu Glikman), una cantante de trap de una clase social baja, y Nico (Franco Masini) un joven que viene de una clase social alta y que atraviesa un proceso depresivo luego de la muerte de su hermano gemelo. A pesar de venir de contextos sumamente diferentes, Kaia y Nico se conectan profundamente gracias a sus heridas, forma de ver la vida y sensibilidad en un mundo completamente roto. Lastimosamente, su conexión cambiará por completo cuando un hecho fortuito los obligue a tomar decisiones irreversibles y a enfrentarse a una serie de amenazas que ponen sus vidas en riesgo.

conversamos con el creador de Amor Animal, el realizador argentino Sebastián Ortega (guionista de series como El Marginal, Parientes a la fuerza, 100 Días para enamorarse) y el actor Santiago Achaga (Club 57, Buenos chicos) quienes nos compartieron su experiencia durante la realización de la serie: la inspiración para construir la historia y crear los personajes, los elementos personales que han volcado en el proyecto, la pertinencia de una serie como Amor Animal en los tiempos en los que vivimos y muchas cosas más.

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