La serie argentina "Amor animal" aborda el lado visceral del deseo

Embed

MIAMI.- Ya está en Prime Video la nueva serie argentina Amor Animal. A través de 8 episodios llenos de música, sensualidad y excesos, la historia explora el amor imposible entre Kaia (Tatu Glikman), una cantante de trap de una clase social baja, y Nico (Franco Masini) un joven que viene de una clase social alta y que atraviesa un proceso depresivo luego de la muerte de su hermano gemelo. A pesar de venir de contextos sumamente diferentes, Kaia y Nico se conectan profundamente gracias a sus heridas, forma de ver la vida y sensibilidad en un mundo completamente roto. Lastimosamente, su conexión cambiará por completo cuando un hecho fortuito los obligue a tomar decisiones irreversibles y a enfrentarse a una serie de amenazas que ponen sus vidas en riesgo.