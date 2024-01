Argentina: empleados públicos que se sumen al paro no recibirán salario

Argumentó que "el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre". Al ser consultado sobre la posibilidad de declarar ilegal la medida de fuerza convocada por la CGT, Adorni respondió: "Acá no existe razón para el paro o al menos las explicaciones que han dado respecto del por qué son casi infantiles. Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, que no nos terminan de quedar claros. En cuanto a términos estrictamente jurídicos, llegado el caso habrá novedades sobre el punto en cuestión", dijo.

En esa línea, el vocero presidencial continuó: "Entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia y de absoluta necesidad. Entendemos que tanto el DNU como la ley que está en proceso legislativo son parte de ese cambio y de sacar a la Argentina de la decadencia en la que vive", agregó el vocero presidencial Adorni.

Con respecto de la posibilidad de que el Congreso sesione este sábado para tratar el proyecto de la Ley Ómnibus (proyecto con muchas leyes) sostuvo que "nada está descartado y efectivamente es intención de todos los que queremos acelerar el proceso de cambio que se sesione lo antes posible. Por supuesto que es estrictamente materia legislativa, en lo que no intervenimos. Veremos si efectivamente esto se puede dar o no, o en los días subsiguientes".

Mientras que en declaraciones brindadas previas al encuentro, el cotitular de la CGT Pablo Moyano (Camioneros) aseguró que la unidad cegetista está ratificada “a pesar de algunas diferencias” y enfatizó que “el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus y movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto que se va a ir generando”.

¿Otras monedas en Argentina?

El vocero presidencial sostuvo que las provincias que han anunciado iniciativas de crear su propio dinero puntualizó que "tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto" con la emisión de cuasi monedas", pero advirtió que "jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", a diferencia de lo ocurrido luego de la emisión generalizada que hubo en 2001 y 2002.

En referencia a la decisión del gobierno de La Rioja de emitir su propia cuasi moneda, el funcionario nacional relativizó la posibilidad de un "efecto contagio" entre el resto de las provincias, ya que "la gran mayoría entiende algo tan básico que es que no se puede gastar más de lo que se tiene y están ajustando sus cuentas para que eso sea así".

"Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si considera correcto pagar a los empleados públicos con papeles emitidos por la propia provincia, bienvenido sea. No nos metemos en esos temas. Si uno gasta más de lo que tiene, no dispone de otros elementos y no hay intención de ajustar las cuentas públicas. La cuasi moneda, si ve la luz, la verá dentro de la valoración que cada ciudadano haga de ese papel", puntualizó.

Megadecreto en la mira

Por otro lado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le concedió el recurso extraordinario al Gobierno con efecto devolutivo para que la Corte Suprema de Justicia revise la demanda iniciada por la CGT en contra del capítulo laboral del megadecreto presidencial que desreguló la economía.

El Gobierno busca que el fallo de la Cámara del Trabajo, que dejó sin efecto mediante una medida cautelar el capítulo laboral del DNU, sea revocado. Pero que se haya despejado el camino para llegar a la Corte no implica que la cautelar sea suspendida. El fallo seguirá vigente hasta que la Corte Suprema se expida. Y mientras tanto, el Gobierno busca que el DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) sea aprobado en el Congreso. El Poder Ejecutivo busca que sea dejada sin efecto la medida cautelar dispuesta en la causa promovida por la Confederación Federal del Trabajo.

Resultado de Javier Milei en Davos

El vocero presidencial Manuel Adorni ,consideró que fue "sensacional" el "resultado" de la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde pronunció un discurso similar a "una clase magistral".

"Nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral, defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y el progreso individual. Habitualmente los mandatarios se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a pasar el momento. El Presidente ha mostrado sus convicciones y hacia dónde pretende que vaya la Argentina. Nos honra que la Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental en virtud de las firmes convicciones del Presidente", subrayó.

Además, buscó desestimar las versiones respecto de que el discurso del presidente de Argentina no habría tenido una buena repercusión entre el público presente en Davos. "Los mandatarios y los hombres de negocios se mostraron entusiasmados con el proceso de cambio, apelando a que la política local esté a la altura y acompañe el camino que está empezando a trazar", insistió.

Finalmente insistió en que el resultado del paso de Milei por el Foro fue "sensacional" y argumentó: "Lo expresado en el discurso, el recibimiento y la repercusión a nivel mundial no se ha visto en décadas en la Argentina".

