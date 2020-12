Argentina: Hospital permite visitas a pacientes con COVID-19

"Tenía muchísimas ganas, porque estaba muy angustiada pensando en que no la iba a poder ver. En este tema de la pandemia que si se te va un familiar no te puedes despedir, no puedes estar en nada, que me hayan llamado y que me hayan dicho que podía venir un ratito, a tres metros de distancia, detrás de un vidrio, y poder verla ... dije 'sí, sí', y me vine volando", refiere esta mujer a la AFP.