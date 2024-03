Argentina: Inflación se modera por segundo mes consecutivo

Esta cifra es "resultado del trabajo del gobierno nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal", señaló la oficina del presidente argentino Javier Milei en un comunicado.

"Marzo va a ser muy complicado porque tiene un tema de estacionalidad muy denso, pero no descarto que en abril haya una fuerte caída de la inflación", vaticinó Milei al canal LN+.

Paralelamente, la economía argentina está registrando caídas significativas en la industria, la construcción y el consumo, que se precipitó 13.4% interanual y 6.6% respecto a enero, según la firma Focus Market.

"Argentina está en recesión desde hace 14 meses, pero los últimos cuatro fueron los más intensos. El aumento de precios fue muy fuerte y el consumo se ha derrumbado", explicó el economista independiente Federico Glustein.

El lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con ejecutivos de cadenas de supermercados para tirarles de las orejas por "la suba desmedida de precios" y reclamar que "los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica".

El martes, el gobierno anunció la apertura de las importaciones de productos de la canasta básica a fin de "mejorar la competencia" y apuntalar la baja de la inflación en este rubro y en el de medicamentos.

Milei responsabiliza a las cadenas de supermercados de desvirtuar con sus ofertas (2x1, 3x2, por ejemplo) los precios que figuran en el índice de precios al consumo.

Debido a la caída de la demanda, "las empresas se encuentran con que no pueden vender y, en lugar de bajar los precios, empiezan con la fijación no lineal de precios (...), que indica que los precios están bajando pero no son manifestados en el índice", afirmó.

Milei está determinado a alcanzar este año la meta de "déficit (fiscal) cero" comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al reflotar un programa crediticio por 44.000 millones de dólares.

La semana pasada, el FMI reiteró al gobierno argentino que este ajuste no debe "recaer desproporcionadamente" en los sueldos, las jubilaciones y los sectores más vulnerables.

FUENTE: Con información de AFP