Arzobispo Dionisio García pide orar por Cuba: "Estamos pasando momentos muy difíciles"

A días de celebrarse la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, el religioso afirmó que la patrona de la isla representa “la identidad y la esperanza"

Deambulantes en Cuba.

Deambulantes en Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

A pocos días de celebrarse la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, dirigió un llamado a los pueblos de América Latina a unirse en oración por la isla, que atraviesa su peor crisis en décadas.

“Nuestro pueblo necesita mucho. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero sabemos que la única manera de enfrentar la vida es poniéndonos en las manos de Dios”, dijo, reseña el portal web Martí Noticias

“La Virgen de la Caridad es un símbolo de cubanidad porque nos identifica como pueblo. Y como su nombre lo indica, refleja el amor”, expresó el religioso en el marco de la novena preparatoria iniciada el 30 de agosto en todo el país.

García Ibáñez subrayó que la devoción a la Virgen del Cobre, cuya festividad se celebra cada 8 de septiembre, trasciende las fronteras de la isla y une a los cubanos en todo el mundo. “Dondequiera que haya un cubano, dentro o fuera de la isla, se recordará que el 8 de septiembre es el día de la Virgen de la Caridad”, afirmó.

El arzobispo destacó que la Virgen de la Caridad, venerada por más de cuatro siglos, representa “la identidad y la esperanza de todo un pueblo”. En su mensaje, pidió a las comunidades latinoamericanas y del Caribe orar especialmente por la paz, la justicia y la fraternidad en Cuba.

Monseñor García invitó además a imitar la fe de María, “la primera discípula que confió plenamente en su hijo Jesús”, y concluyó su mensaje recordando sus palabras en las bodas de Caná: “Hagan lo que Él les diga. Oren por nuestro pueblo y únanse a nosotros”.

La festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, declarada patrona de Cuba en 1916 por el papa Benedicto XV, es considerada una de las celebraciones religiosas más significativas del país.

