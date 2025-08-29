viernes 29  de  agosto 2025
CRISIS SANITARIA

Cuba registra brotes de dengue y hepatitis A

La proliferación de enfermedades se suma al desabastecimiento de medicinas, caos hospitalario y falta de recursos económicos de la población

Un trabajador fumiga durante una campaña contra el mosquito transmisor del dengue, en La Habana.

Un trabajador fumiga durante una campaña contra el mosquito transmisor del dengue, en La Habana.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Residentes en varias provincias de Cuba describieron un aumento de casos de dengue, oropouche y hepatitis A, en un cono agravado por la acumulación de basura en las calles.

“Ya no están fumigando absolutamente nada”, dijo a Martí Noticias Adolfo Morejón, residente en el municipio de Perico, Matanzas, donde las autoridades reportaron un brote de chikungunya. Según explicó, las brigadas de fumigación pasaron recientemente por el pueblo, pero las acciones no fueron sostenidas.

Lee además
presentación del Oral History Project – Community Tour. 
ENCUENTRO

Oral History Project de FACE llega al Museo Americano de la Diáspora Cubana
Luis Posada Carriles participa en una manifestación en Miami en 2004. 
CUBA

Luis Posada Carriles, el cubano a quien Fidel Castro más temió

Entre la basura y un salidero de agua en un edificio cercano, la proliferación de mosquitos es mayor, explicó el hombre, que describe el malestar de los pobladores, muchos sin medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad.

"Hay a quienes los tira para la cama y muchos, un mes después, siguen con los achaques", comentó.

En Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera afirmó que los residentes enfrentan confusión ante la circulación de varios virus al mismo tiempo. “Ahora no se sabe si es dengue, si es el zika, si es chikungunya o si es oropouche”.

El médico opositor Eduardo Cardet, residente en la provincia de Holguín, advirtió que las recomendaciones oficiales de hervir o clorar el agua no son suficientes.

“No sólo es clorar el agua como muchos piensan. Hay que tomar una serie de pasos y de medidas imprescindibles para que esas condiciones del agua sean adecuadas para el consumo”, aclaró.

Según explicó, la hepatitis A es “una de las tantas enfermedades que se consideran propias de la pobreza o de la miseria y del deterioro de las condiciones mínimas higiénico sanitarias”.

El miércoles, el director nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán, confirmó en la televisión estatal que existe transmisión activa de dengue en siete provincias, nueve municipios y nueve áreas de salud.

Según dijo, cuatro personas permanecen en cuidados intensivos por complicaciones, dos de ellas en estado crítico, y añadió que el virus oropouche ya se detecta en 11 provincias, junto a un incremento de hepatitis A e infecciones respiratorias.

Justo esta semana la embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta sanitaria ante el aumento de enfermedades en la isla. "Los viajeros deben tomar precauciones para evitar picaduras de mosquitos y revisar opciones médicas y de seguro antes de viajar", detalló la sede diplomática.

"Se ha reportado un aumento de casos de dengue, chikungunya y virus oropouche en Cuba, incluyendo un brote de chikungunya en la provincia de Matanzas y casos en Ciego de Ávila", agregó.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

EEUU emite alerta sanitaria y advierte a viajeros sobre riegos en Cuba

Miami celebra la primera corona internacional de Cuba en Miss Teen Earth

Cuba designa nuevo embajador en Venezuela, conocido por su crueldad represora

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"