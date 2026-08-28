Asamblea Nacional chavista aprueba que vinculado a fraude en España sea embajador en Egipto

Asamblea Nacional de Venezuela durante la sesión extraordinaria en la que aprobaron la designación de Ramón Antonio Gordils como nuevo embajador ante Egipto,

CARACAS.- La Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la designación del diplomático Ramón Gordils, mencionado en la investigación de España sobre el fraude de 53 millones de euros en el rescate de la aerolínea Plus Ultra que compromete a José Luis Rodríguez Zapatero , como embajador de Venezuela ante Egipto.

La aprobación del nombramiento hecho por el régimen de Delcy Rodríguez que incluye la representación permanente del país ante la Liga de los Estados Árabes, obtuvo el visto bueno del parlamento en la sesión extraordinaria en la que también se aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

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Diputados chavistas subrayaron la experiencia y el compromiso diplomático de Gordils, quien representó al país durante en Noruega por tres años hasta 2025 cuando Maduro ordenó el cierre de la embajada en respuesta al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz de ese año a la líder venezolana María Corina Machado.

Embajador investigado en España

Gordils, funcionario de carrera administrativa de la cancillería y quien ha ocupado más de 25 cargos oficiales durante el régimen chavista, es uno de los venezolanos investigados en España por el fraude de Plus Ultra que derivó en blanqueo de dinero.

Por este caso, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó al expresidente de gobierno español, que posee fuertes nexos con el chavismo particularmente con la entonces vicepresidenta de Maduro y actual jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según Calama, Rodríguez Zapatero sería el "núcleo decisor y estratégico" de una presunta red de tráfico de influencias para canalizar las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.

El auto de imputación del expresidente del Gobierno español está plagado de conversaciones que se remontan a 2020, en torno a la necesidad de la aerolínea de conseguir "las ayudas", entre ellas una de Rodolfo Reyes, un venezolano accionista de la aerolínea, con dos interlocutores a los que transmitió la necesidad de la aerolínea de "llegar a las ayudas".

Conexiones con Rodríguez Zapatero

Y uno de ellos habría sido Gordils.

"Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento", dijo Reyes. "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP", contestó Gordils, según el auto del juez.

En junio pasado, el Partido Popular (PP) de España pidió la imputación de varios exfuncionarios españoles en el caso Plus Ultra, así como de Gordils, quien fue "mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno" de Rodríguez Zapatero, según escritos de la colectividad citado por agencias.

FUENTE: Con información de EFE, armandoinfo.com