viernes 28  de  agosto 2026
POLÍTICA

Gobierno de Perú aprueba solicitar facultades legislativas para seguridad y modernización del Estado

La petición al Congreso de Perú facultará al Gobierno de Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, empleo, desarrollo productivo y tributos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla después de tomar posesión durante su ceremonia de inauguración en el Congreso en Lima el 28 de julio de 2026.

AFP
Por Sofía Nederr

LIMA.- El Consejo de Ministros de Perú aprobó este miércoles solicitar al Parlamento facultades legislativas para emitir normas sobre seguridad ciudadana, modernización del Estado y simplificación administrativa, entre otros temas. El anuncio fue hecho por el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta.

La solicitud será enviada este viernes al Congreso. “El tema más importante ha sido la delegación de facultades. Se ha aprobado el proyecto de ley, consta de 66 pedidos, ya cada ministro de diferentes sectores va a ir a exponerlo, pero lo más importante aquí es que como hemos señalado desde un inicio, se ha hecho de una manera muy cuidadosa”, expresó Galarreta.

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Este paso se dará luego de varias postergaciones desde que la presidenta Keiko Fujimori anunció, al asumir el poder el 28 de julio, que el Ejecutivo , solicitaría facultades legislativas para atender la crisis de inseguridad y climática por el fenómeno El Niño.

Asimismo, el proyecto facultará al Gobierno de Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, empleo, desarrollo productivo y temas tributarios. Con 34 millones de habitantes, Perú vive su peor crisis de seguridad desde el conflicto armado interno (1980-2000): Los homicidios en pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025.

El vicepresidente peruano destacó que la reestructuración del Estado tendrá varias etapas: "Es necesario poner orden".

Dijo que, en aras de la "simplificación administrativa" plantean que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda responder de inmediato ante la ocurrencia de un desastre natural o un evento climatológico como El Niño.

Cárceles y seguridad fronteriza

El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que se han "enfocado muchísimo" en atender las cárceles y las seguridad en las fronteras. Esto como una medida para controlar el ingreso ilegal de inmigrantes denunciados por crimen organizado.

También anunció una nueva declaración de estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao por 60 días para el combate contra la inseguridad, que estará a cargo de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

FUENTE: Con información de EFE/La República/ El Comercio

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