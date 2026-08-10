Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

MADRID.- Las joyas halladas en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero y por las que el expresidente de gobierno de España es investigado por ilícito fiscal, serían de una firma de alta joyería venezolana, y uno de los socios es Mario Bonilla Vallera, íntimo amigo de un hijo de Cilia Flores , esposa de Nicolás Maduro.

La información, publicada este lunes por un medio español tras una investigación periodística, indica que Bonilla aparece en documentos mercantiles como codueño de la firma Exclusividades Vagú, con sede en la República de Mauricio, isla de África Oriental, y es muy cercano a Yoswal Gavidia Flores, uno de los hijos de la pareja procesada en EEUU por cargos de narcoterrorismo y en espera de la audiencia de juicio.

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Yoswal está acusado junto a sus hermanos, Walter y Yosser, de recibir comisiones ilícitas por parte del empresario colombiano Alex Saab.

Joyas de Rodríguez Zapatero

La localización de las joyas, entre las cuales había relojes y collares valorados en millones de euros, es una de las causas que pesa sobre Rodríguez Zapatero, imputado por el caso de corrupción en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2022.

La unidad de la Policía Nacional, tras el hallazgo durante el registro, determinó que el expresidente de gobierno no declaró el ingreso de las prendas al país, mientras este ha alegado que fueron obsequio del exterior.

Sin embargo, la fiscalía anticorrupción española venía investigando a la sociedad española Exclusividades Vagú S.L a la empresa Wailea Art & Collectables S.A., administrada por el investigado Simon Verhoeven, por vender relojes de lujo por más de 240.000 euros a la firma en unas operaciones que vinculó al blanqueo, se informó.

Un venezolano en la firma

La investigación del medio, basada en documentación mercantil consultada y otras indagaciones periodísticas, señala que Bonilla Vallera, empresario venezolano del círculo de Maduro estudió con Gavidia Flores, investigado por la justicia de EEUU por lavado de 1.200 millones de la petrolera estatal venezolana (PDVSA), el caso Money Flight.

El hijo de Flores trabajó en la Procuraduría General de Venezuela cuando su madre y esposa de Maduro estuvo al frente del organismo.

Además, indicó que en la joyería de Bonilla y Fernando Valero, propietario, presidente y director de Exclusividades Vagú en Worldwide Wealth Management PCC, en Mauricio, también contó entre sus integrantes con Jenifer Karina Fuentes Gómez, identificada como pareja del exjuez y exdiputado Walter Gavidia Flores, otro hijo de Flores.

Valero, quien impulsó el crecimiento de Exclusividades Vagú en Venezuela, consolidó con Exclusividades Vagú una red de boutiques especializadas en alta joyería y relojería, y extendió su actividad a Colombia y a EEUU, según la publicación.

El empresario falleció en agosto de 2018 en un inusual accidente de paracaidismo que no se investigó pero que según informaciones ocurrió cuando había sido requerido para declarar en EEUU.

FUENTE: Con información de TheOjetive.com