Jorge Rodríguez afirma que la mediación de Noruega en los diálogos "no sirve para nada"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, interviene durante una sesión en Caracas el 31 de julio de 2026. Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad una ley de vivienda que facilita el alquiler de inmuebles, después de que los devastadores terremotos del mes pasado dejaran a miles de personas sin hogar

CARACAS — El jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que la mediación noruega para diálogos "no sirve para nada", luego de recordar que este país fue facilitador en oportunidades anteriores en negociaciones entre el chavismo y la oposición.

“Tanto que se habla de los benditos noruegos, que hasta una serie les hicieron en Netflix, eso no sirve para nada esa facilitación noruega, eso es un desastre como facilitadores del diálogo", dijo Rodríguez durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que celebraba que el actual proceso de diálogo con la oposición, impulsado por Estados Unidos, se estuviera realizando "entre venezolanos".

"Gracias a Dios y a la Virgen que nos liberamos de ellos (noruegos) y espero que sea para siempre. Deberíamos hacer una contra serie de Netflix para decir toda la verdad de esos bichos, son un desastre, que son metiches (entrometidos)", continuó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Noruega lo intentó dos veces

La oposición y el chavismo se sentaron en Oslo, Noruega, en mayo de 2019 con el objeto de buscar salidas a la crisis del país suramericano, pero en realidad más que una mesa de negociación se trató de una fase exploratoria y los puntos, de discusión luego se trasladaron a Barbados en julio de ese mismo año.

Las conversaciones se rompieron y de nuevo en noviembre de 2022, el gobierno de Noruega anunció un intento de entendimiento entre ambas partes, luego de más de un año de alejamiento debido al malestar del régimen de Nicolás Maduro por la extradición de Álex Saab a Estados Unidos en 2021. Eso sumado, a la petición del oficialismo para que le retiraran las sanciones impuestas por EEUU, hicieron que el diálogo de nuevo naufragara.

Desde el 2022 hasta este agosto de 2026, la oposición y el chavismo no se habían sentado en la misma mesa a negociar. En esta oportunidad se esperan que el chavismo respete los acuerdos dado que está bajo la tutela de Estados Unidos.

El régimen chavista no perdona que Noruega le haya dado el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, su archienemiga por ser la líder de la oposición en Venezuela.

La metafísica

El diputado también cargó contra excancilleres de otros países que han participado en proceso de diálogos infructuosos en los últimos años en Venezuela, pero destacó la gestión del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha mediado para lograr diversas liberaciones de presos políticos en el país.

"Venezuela, por alguna (...) metafísica o esotérica razón, es motivo de la política interna de otros países. En otras oportunidades hemos visto facilitaciones ejemplares, como el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, pero también hemos visto que cancilleres de otros países que supuestamente eran facilitadores, venían las palabras y nos caían a trancazos", indicó.

Rodríguez dijo que desde el chavismo se ha convocado a "todos los sectores de la oposición" venezolana para dialogar en diversas oportunidades y que siempre están dispuestos al debate.

El chavismo y la oposición se han sentado a dialogar en diversas ocasiones durante los últimos doce años, pero las conversaciones culminan entre denuncias de incumplimiento de acuerdos.

Actualmente, el chavismo mantiene un diálogo con un sector de la oposición liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, quien es apoyada por Estados Unidos, a fin de alcanzar acuerdos para la transición de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Las partes acordaron a principios de agosto renovar los jueces de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, así como la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Luego de culminada la primera fase de este último diálogo, el pasado 12 de agosto, fueron liberados más de 70 presos políticos y se avanza hacia la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, que fue aprobada en primera discusión, con la cual se espera obtener la independencia del Poder Judicial.

FUENTE: Con información de EFE/EfectoCocuyo