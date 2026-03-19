Asdrúbal Chávez, otro funcionario con una hoja de vida manchada

MIAMI . El nombramiento de Asdrúbal Chávez como presidente de PDV Holding INC. Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation, las principales filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense, conllevan varias interrogantes.

Una de ellas: ¿el Departamento del Tesoro de EEUU aprobó este nombramiento?

ECONOMÍA Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

A Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, en 2018, la administración de Washington le negó la visa. Por lo que, él y su equipo necesitarían la autorización de la agencia estadounidense para poder hacerse cargo de la refinería venezolana, que está en litigio y de aprobarse la subasta organizada por un tribunal de EEUU de su empresa matriz, PD Holding, podría cambiar de dueño.

Por ahora, no está clara la situación, de con qué figura Chávez emprenderá su misión. Su designación por parte de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ocurre una semana después de que Donald Trump, presidente de EEUU, reconociera a la cabeza del régimen chavista como “única jefe de Estado”.

Hundió el barco

Chávez ocuparía por segunda vez este cargo y eso, ha causado un sinfín de cuestionamientos en Venezuela.

También fue presidente de PDVSA en 2020. Este ingeniero químico asumió la gestión de la industria petrolera venezolana ya en crisis. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que “hundiera”, literalmente, su flota de barcos. Hoy en día, esa flota está prácticamente desmantelada.

Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), un grupo de medios venezolanos, y Connectas, plataforma periodística independiente colaborativa, en 2015, determinó los daños al patrimonio de la petrolera y, por ende, a la nación venezolana.

Un sustrato de esa investigación reporta una red de acuerdos comerciales que no favorecieron a PDVSA. Uno de los casos más graves fue el de Transportes del Alba (Transalba).

Empresa creada entre PDVSA y una compañía del régimen cubano. Por este acuerdo, la estatal de hidrocarburos se “vio obligada a pagar a esta compañía durante 15 años una serie de tarifas que excedían los precios de mercado por el uso de dos buques petroleros adquiridos en un 90% con capital venezolano. Como resultado, aproximadamente 177 millones de dólares en fletes quedaron atrapados en un esquema que dejó a la contraparte cubana como la gran ganadora de esta transacción”.

Transalba opera desde paraísos fiscales. La empresa binacional se registró en las Bahamas con dos filiales destinadas a la compra y gestión de buques registrados en Panamá.

La presidencia de ambas compañías recayó en Guillermo Rodríguez López-Callejas, hermano de un influyente general y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Los dos petroleros gestionados por Transalba —un Panamax con una capacidad de 490.000 barriles— se utilizan principalmente para el transporte de petróleo a las Antillas y a los Estados miembros de Petrocaribe.

La alianza se constituyó en la venta de petróleo con facilidades de crédito para Centroamérica y el Caribe, fue creada por Hugo Chávez a cambio de apoyo diplomático a su gestión.

Asdrúbal Chávez dirigió los destinos del crudo venezolano durante casi una década y el resultado fue una hoja de vida manchada.

Alerta a autoridades de EEUU

El dirigente político venezolano, Omar González, vinculado a Vente Venezuela, organización que comanda María Corina Machado, hace la advertencia sobre la inconveniencia de estas designaciones

González cuestiona tanto la designación de Asdrúbal Chávez en Citgo como del general Gustavo González López como ministro de la Defensa.

“Evidencian que el régimen apuesta por la represión, el nepotismo y el saqueo para sostenerse en el poder”, acota el dirigente.

“Los hermanos Rodríguez- Delcy y Jorge- juran que ya saben cómo manipular a Washington. Creen que entregando petróleo y oro podrán

comprar indulgencias mientras siguen cometiendo fechorías en Venezuela. Es la misma lógica mafiosa de siempre, negociar recursos del país para proteger a una élite corrupta”, afirmó.

González Moreno sostuvo que estas maniobras revelan la desesperación de una cúpula que, según dijo, “está cercada por el rechazo nacional y por la presión internacional”.

“Pretenden entregar CITGO a un miembro del clan Chávez. Eso no es administración pública, es nepotismo delictivo. Es poner al custodio del saqueo a vigilar uno de los activos más importantes de Venezuela”, denunció.

Sobre González López señaló que: “Vaya cambio el que anuncian, colocan al exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, símbolo de persecución y represión, al frente del Ministerio de Defensa. Un funcionario que se encuentra sancionado por Estados Unidos desde 2015, que lleva años fuera de la institución militar, que está vinculado con agencias extranjeras y que no tiene liderazgo ni ascendencia dentro de la Fuerza Armada Nacional”,

A juicio de González Moreno, el mensaje es claro: “este régimen no apuesta por institucionalidad ni liderazgo, apuesta por el miedo, la corrupción, la represión y el control”.

FUENTE: Con información de la Alianza Rebelde Investiga y Connectas