Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

La venta de acciones de la refinadora se hizo a la empresa Amber Energy, tras una oferta de 5,900 millones de dólares, con se da fin al proceso de dos años

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria&nbsp; y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU

AFP (ARCHIVO)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de un proceso de subasta que inició en 2023, un juez de EEUU aprobó la venta de acciones de PDV Holding, matriz de la empresa petrolera estatal de Venezuela Citgo, a la empresa Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management, según comunicado emitido este sábado y difundido por agencias.

El juez del distrito de Delaware Leonard P. Stark aceptó la oferta de 5.900 millones de dólares por la importante refinadora de capital venezolano, en una puja que organizó el tribunal para pagar a al menos 15 acreedores externos del Estado venezolano.

EEUU extiende por cuatro meses la licencia que protege a Citgo de sus acreedores
Con esta decisión se pone fin a la subasta, luego de un largo proceso de reclamación contra Venezuela, que comenzó por primera vez en 2017 con la desaparecida minera canadiense Crystallex contra Venezuela en 2017, y el tribunal de Delaware dictaminó que PDV Holding, matriz de Citgo, era responsable de la deuda. Este juicio permitió que más acreedores se sumaran a la subasta.

La oferta de Amber Energy incluye un acuerdo para pagar 2.100 millones de dólares a los tenedores de los bonos venezolanos PDVSA 2020 que permanecen impagados hasta ahora, según reportes noticiosos.

Citgo Petroleum es la séptima mayor petrolera de EEUU por volumen refinado y es el principal activo en el exterior de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana, que se reivindicaba como legítima representante del Estado venezolano.

Venta de Citgo Petrolum

Amber Energy, la compradora, informó de la decisión judicial a través de un comunicado en el que destacó que esperan que la transacción se cierre en 2026, una vez que se obtenga la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y otras "condiciones".

La empresa seguirá operando como Citgo, aunque ya con Gregory Goff como consejero delegado, según la información.

"Esperamos poder trabajar con el talentoso equipo de Citgo para reforzar el negocio a través de inversiones de capital y excelencia operativa y ayudar a mejorar la posición de liderazgo de EEUU en el sector energético", dijo Goff en el comunicado.

Según el texto de Amber Energy, empresas financieras como Barclays, Citi o Perella Weinberg Partners participaron como sus asesores en la operación.

Fuente de divisas de Venezuela

Amber Energy no informó en principio el monto de la adquisición de Citgo, pero medios estadounidenses publicaron que la cifra es de 5.890 millones de dólares, aunque otros reportes señalan que fue de 5.900 millones.

En todo caso, el monto está muy por debajo de la valoración oficial realizada por el propio tribunal, de 13.000 millones de dólares, aunque Venezuela calculó su valor en 18.000 millones de dólares.

Citgo generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales y era la principal fuente de divisas líquidas para el régimen venezolano. Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana, que se reivindicaba como legítima representante del Estado venezolano.

FUENTE: Con información de Europa Press, bancaynegocios.com

