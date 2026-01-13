martes 13  de  enero 2026
Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, nombrada por la oposición, informó el martes que apeló la venta de la filial Citgo por "conflictos de interés graves" en un proceso de remate en ese país.

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto dictador Nicolás Maduro.

En medio de un proceso de remate en beneficio de sus acreedores, que aún necesita autorización del gobierno estadounidense, la directiva solicitó "la anulación de la orden de venta judicial" de Citgo debido a "conflictos de interés graves (...) en detrimento del valor económico del activo".

Citgo enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares, producto de expropiaciones del fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013) y deuda emitida durante el gobierno de su sucesor Maduro.

Autorización a subasta

El juez de Delaware Leonard Stark ha autorizado su subasta en varias oportunidades. La última, a finales del año pasado, cuando se la adjudicó a una filial de Elliott Investment Management.

Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, desconoció en diciembre el remate de la filial. "Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta de Citgo", dijo.

El valor de Citgo se estima en unos 10.000 millones de dólares, según los representantes opositores.

La junta ad hoc recurrió a una corte de apelaciones el 8 de enero, según el comunicado, y aseguró que continuará ejerciendo la defensa de los activos de la compañía.

FUENTE: Con información de AFP.

