EEUU relaja sanciones para asesorar la reestructuración de la deuda de Venezuela y PDVSA

El logotipo de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en una estación de servicio en Caracas el 21 de enero de 2026.

WASHINGTON — anunció este martes la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno interino de Venezuela y a su petrolera nacional PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda.

La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.

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Los servicios nuevamente autorizados incluyen "la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados".

No obstante, el documento aclara que por el momento se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La concesión de esta licencia llega 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas.

Sin embargo, tanto el ente multilateral —que ha indicado que aún resta un largo proceso técnico para que Caracas acceda a instrumentos de financiación—, como acreedores soberanos o bancos comerciales, no tienen aún vía libre de Washington para llevar a cabo operaciones relacionadas a reestructurar los déficits de las cuentas públicas venezolanas sin ser sancionados.

FUENTE: Con información de EFE