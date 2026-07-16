jueves 16  de  julio 2026
ATENTADO

Asesinan en México al director de un medio de comunicación digital

El periodista Josué Martínez fue atacado a tiros a escasos metros de su domicilio. El reportero cubría temas de seguridad

El periodista Josúe Martínez fue atacado por un grupo de hombres armados (Redes Sociales)

El periodista Josúe Martínez fue atacado por un grupo de hombres armados (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. El periodista mexicano Josué Martínez Contreras fue asesinado a tiros este jueves en el estado de Puebla (centro), en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México, según confirmó el gobierno municipal de San Martín Texmelucan, que expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

Martínez Contreras era maestro y dirigía el medio Noticias San Martín Texmelucan, dedicado a la cobertura informativa de la región, aunque las autoridades no han atribuido el crimen a su actividad periodística.

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Según los primeros reportes, el ataque ocurrió en la mañana de hoy, cuando hombres armados lo atacaron a tiros, a unos metros de su domicilio.

Paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de la víctima.

Agentes de seguridad acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía de Puebla realizó las diligencias correspondientes e inició la investigación para esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas detenidas y la organización Artículo 19 informó que Martínez Contreras cubría temas de seguridad y hechos de alto impacto en San Martín Texmelucan.

Piden investigación exhaustiva

En ese sentido, exigió a la fiscalía estatal y a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial" que "considere como línea prioritaria de investigación su labor periodística".

Además, la organización solicitó medidas de protección para la familia del periodista.

Versiones difundidas por medios locales señalan que el comunicador habría recibido amenazas con anterioridad. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

El asesinato ocurre en un contexto en que México es considerado por organizaciones internacionales como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México en el lugar 122 de 180 y lo considera el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años.

La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000.

Por su parte, Artículo 19 ha documentado 176 periodistas asesinados y 32 desaparecidos en México desde el año 2000.

FUENTE: Con información de EFE

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