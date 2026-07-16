jueves 16  de  julio 2026
AHORRO FAMILIAR

Florida activa un mes de compras escolares libres de impuestos

La exención tributaria estará vigente del 20 de julio al 20 de agosto e incluirá ropa, útiles, mochilas y equipos tecnológicos dentro de los límites fijados por el estado

Muchas tiendas reservarán un área para mostrar los artículos que pueden ser adquiridos.

Muchas tiendas reservarán un área para mostrar los artículos que pueden ser adquiridos.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Las familias del sur de Florida tendrán desde el próximo lunes 20 de julio una oportunidad para reducir parte de los gastos asociados al nuevo año escolar con el inicio del período de compras libres del impuesto sobre las ventas para una amplia variedad de productos.

El beneficio permanecerá vigente hasta el 20 de agosto e incluirá ropa, calzado, mochilas, útiles escolares, materiales de aprendizaje, computadoras personales y determinados accesorios tecnológicos, siempre que cada artículo se mantenga dentro de los límites de precio establecidos por la legislación estatal.

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La medida coincidirá con las semanas de mayor preparación para el inicio del curso en la región. Los estudiantes de Broward regresarán a las aulas el 10 de agosto, los de Monroe lo harán el día 12 y el calendario escolar de Miami-Dade comenzará el 13.

En condados como Miami-Dade y Broward se espera un incremento en la actividad comercial, especialmente en tiendas por departamentos, comercios especializados y centros comerciales, donde tradicionalmente se concentra buena parte de las compras previas al regreso a clases.

Cadenas como Walmart, Target, Office Depot, Staples, Best Buy y otros establecimientos del sector prevén una mayor afluencia de clientes durante las próximas semanas, una de las temporadas de mayor movimiento para el comercio minorista.

¿Qué productos califican?

La exención cubrirá prendas de vestir, calzado, billeteras, bolsos y mochilas con un precio de hasta 100 dólares por unidad. También incluirá útiles escolares, como cuadernos, lápices, carpetas, reglas, marcadores, tijeras y loncheras, siempre que su valor no supere los 50 dólares por artículo.

El beneficio alcanzará además materiales didácticos y rompecabezas con un costo de hasta 30 dólares, entre ellos tarjetas educativas, juegos de memoria, libros interactivos y otros recursos diseñados para apoyar el aprendizaje.

Las computadoras personales y algunos accesorios relacionados estarán exentos del impuesto hasta un valor de 1.500 dólares, siempre que sean adquiridos para uso personal o doméstico. La medida comprende laptops, tabletas, lectores electrónicos, impresoras, monitores, teclados, audífonos, cámaras web, calculadoras y enrutadores, entre otros.

Quedarán fuera del programa los teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores, maletas, joyas, relojes, paraguas, servicios de reparación y cualquier producto que exceda los límites de precio establecidos. Tampoco aplicará a las ventas realizadas en aeropuertos, parques temáticos, hoteles y otros establecimientos excluidos por la normativa.

Las compras efectuadas por internet también podrán beneficiarse de la exención, siempre que el pedido sea aceptado por el vendedor dentro del período establecido, aunque la entrega se realice con posterioridad.

Antes de realizar una adquisición , el Departamento de Ingresos de Florida (FDOR) recomienda verificar que el producto figure entre las categorías elegibles y confirmar que su monto no supere el límite fijado para acceder al beneficio.

Además de aprovechar la exención tributaria, expertos en consumo aconsejan comparar precios entre distintos establecimientos, ya que durante esta temporada muchas tiendas ofrecen promociones adicionales que pueden traducirse en un ahorro aún mayor para las familias.

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