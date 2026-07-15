Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

MIAMI.- Cuarenta y cinco años después del asalto a la Embajada de Ecuador en La Habana, uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Cuba vuelve a irrumpir en el escenario judicial de Estados Unidos.

El abogado cubano Domingo Delgado solicitó a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida investigar la posible responsabilidad del exgobernante y dictador Raúl Castro y otros antiguos altos funcionarios del régimen en la incursión militar ejecutada el 21 de febrero de 1981.

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El escrito, presentado el pasado 6 de junio ante el fiscal federal Jason Reding Quiñones, también menciona al fallecido comandante Ramiro Valdés y al general Patricio de la Guardia, a quienes atribuye participación en la planificación y ejecución del operativo.

La solicitud plantea determinar si existen fundamentos para impulsar actuaciones relacionadas con presuntos delitos de tortura, asesinato y otras violaciones de derechos humanos derivadas de aquellos acontecimientos.

Según ha explicado públicamente Delgado, el escrito pide revisar la posible responsabilidad penal de Raúl Castro, Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia por los hechos ocurridos durante el asalto a la sede diplomática ecuatoriana.

El operativo de 1981

El 21 de febrero de 1981, fuerzas especiales cubanas irrumpieron en la Embajada de Ecuador en La Habana, donde 14 personas buscaban asilo político.

La acción militar concluyó con la captura de los refugiados, quienes inicialmente fueron condenados a la pena de muerte. La presión internacional llevó posteriormente a sustituir aquellas sentencias por largas penas de prisión.

Uno de los episodios más graves fue la muerte de Juan Owen Delgado Temprana, de 15 años, quien falleció el 3 de marzo de ese mismo año en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado, después de permanecer bajo custodia.

Entre los sobrevivientes figura Rolando Félix Camejo, condenado a 43 años de prisión antes de salir de Cuba rumbo al exilio. Según Delgado, estaría dispuesto a colaborar con cualquier pesquisa que eventualmente pudiera desarrollarse en territorio estadounidense.

Del acusado al denunciante

Delgado también sufrió las consecuencias de aquellos acontecimientos. De acuerdo con su testimonio, fue procesado y permaneció más de siete años encarcelado tras intentar asumir la defensa jurídica de quienes se habían refugiado en edificación.

Ya en el exilio, comenzó a impulsar esta iniciativa al considerar que existen elementos suficientes para que las autoridades estadounidenses evalúen la posible comisión de delitos como asesinato, tortura y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con el acontecimiento.

La iniciativa surge en un contexto de creciente presión judicial sobre figuras históricas del castrismo. En mayo, el Departamento de Justicia impulsó actuaciones relacionadas con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un expediente en el que sobresale como autor principal Raúl Castro.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una reacción a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida para confirmar la recepción del escrito y conocer si existe alguna determinación sobre la solicitud presentada. Al cierre de esta edición, la institución no había respondido a la consulta.