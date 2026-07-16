Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto.

MIAMI.— La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presentó un presupuesto de 14.261 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027, cerca de mil millones más que el vigente, con recortes de gastos, eliminación de plazas vacantes y reducciones en el transporte público.

La propuesta mantiene sin cambios la tasa impositiva del condado -el amillaramiento-, aunque los propietarios podrían pagar más si aumenta el valor tasado de sus viviendas. El plan deberá ser debatido y aprobado por la Comisión antes del inicio del próximo año fiscal, el 1 de octubre.

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“Es un presupuesto responsable que mantiene estable la tasa de impuestos, protege los servicios esenciales y prepara al condado para el futuro”, afirmó Levine Cava durante la presentación de este miércoles en rueda de prensa.

Prioridades del presupuesto de Miami-Dade

La propuesta concentra los recursos en seguridad pública, transporte, parques, infraestructura, resiliencia y servicios de salud.

Levine Cava sostuvo que el condado enfrenta un crecimiento más lento de los ingresos, inflación y mayores costos laborales y operativos.

“Todo lo que tenemos que comprar cuesta más: la gasolina, los productos y los salarios, que aumentan por los contratos”, explicó.

Aunque el presupuesto general crece, la alcaldesa aseguró que pidió a varios departamentos reducir sus gastos hasta 3%, pese a enfrentar incrementos de costos superiores.

Estima $79 millones en recortes y eliminar 400 vacantes

El presupuesto incluye 79 millones de dólares en reducciones adicionales, después de que los departamentos identificaran más de 42 millones en eficiencias durante el ejercicio actual.

Las medidas contemplan un mayor control de las horas extras, consolidación de funciones administrativas, uso de tecnología y eliminación de más de 400 puestos vacantes, algunos financiados parcialmente.

“Vamos a seguir sin cortar posiciones de personas que ya están en sus puestos, porque tenemos 400 posiciones vacantes y esas sí las estamos eliminando”, señaló Levine Cava.

La alcaldesa afirmó que las reducciones fueron seleccionadas para evitar despidos y preservar los servicios principales.

Transporte público sufrirá los recortes más visibles

El sistema de transporte será una de las áreas más afectadas. La propuesta contempla eliminar o reducir 12 rutas de autobuses, seis operadas por el condado y seis mediante contratos privados.

También se reduciría el servicio temprano en 44 rutas y el nocturno en otras 38.

“Eso me da personalmente mucho dolor, por la importancia del tránsito. Tenemos mucho tráfico”, reconoció Levine Cava.

Para cubrir parte del déficit operativo, el condado propone utilizar 96 millones de dólares de un fondo vinculado al aumento del valor de las propiedades alrededor de los corredores de transporte.

La alcaldesa explicó que las tarifas no cubren los costos del sistema y que no se han incrementado en más de 12 años.

“Si quieren gastar más para el tránsito, van a tener que cortar en otro lado”, advirtió a los comisionados.

Oficinas independientes reciben fondos adicionales

El presupuesto incorpora las necesidades de las oficinas constitucionales e independientes del sheriff, supervisor de elecciones, tasador de propiedades, recaudador de impuestos y secretario de los tribunales y contralor.

Estas entidades necesitan estructuras administrativas propias, pero también deberán aplicar medidas de austeridad y eficiencia.

Tomás Regalado, tasador de propiedades de Miami-Dade, dijo que su oficina presentó un presupuesto de aproximadamente 70 millones de dólares y redujo cuatro millones de la solicitud inicial.

“Necesitábamos más personal, pero reducimos el número de posiciones, reducimos los gastos y llegamos a un presupuesto austero”, afirmó.

No obstante, Regalado consideró que el condado podría hacer más.

“Los tiempos no son de las vacas gordas, sino de las vacas flacas”, señaló.

El aumento de mil millones abre el debate sobre austeridad

El incremento en mil millones de dólares con respeto al ejercicio fiscal pasado será uno de los puntos más discutidos ante la Comisión.

Levine Cava atribuyó el aumento a la inflación, salarios, contratos, combustible, materiales, proyectos de capital y mayores costos de prestación de servicios.

Frente a las potenciales críticas, aseguró que la búsqueda de ahorros continuará mediante el programa WISE305, la digitalización de procesos y la consolidación de operaciones.

“Ya encontramos 79 millones en ahorros y no estamos deteniendo nuestras medidas de austeridad”, dijo.

Referendo sobre impuestos podría obligar a nuevos recortes

La discusión presupuestaria ocurre mientras Florida se prepara para votar en noviembre una propuesta relacionada con la reducción del impuesto a la propiedad.

Según la alcaldesa, el cambio podría reducir los ingresos del Fondo General de Miami-Dade en unos 386 millones de dólares el primer año y 696 millones el segundo.

La medida no afectaría el presupuesto 2026-2027, sino el ejercicio siguiente.

“Si la propuesta sobre el impuesto a la propiedad se aprueba, obviamente vamos a tener que hacer recortes más severos”, advirtió Levine Cava.

Los servicios potencialmente afectados incluyen bomberos, parques, bibliotecas, transporte y programas comunitarios.

La Comisión tendrá la última palabra

Los comisionados podrán modificar partidas, restaurar rutas de transporte, proponer nuevas tarifas o reducir gastos en otras áreas.

El presupuesto deberá aprobarse antes del 1 de octubre. El debate enfrentará a quienes reclaman mayor austeridad y a quienes consideran necesario reconocer el costo real de mantener los servicios de Miami-Dade.

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