jueves 16  de  julio 2026
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

El sur del estado tendrá calor, nubosidad y tormentas aisladas mientras el NHC sigue dos áreas con baja probabilidad de desarrollo.

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida.&nbsp;

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 

NHC
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo vigilancia una posible área de baja presión que podría formarse este fin de semana en el noreste del Golfo de América y desplazarse lentamente hacia la costa sureste de Estados Unidos a comienzos de la próxima semana.

De acuerdo con el pronóstico emitido a las 8:00 a.m. de este jueves 16 de julio, el sistema tiene una probabilidad cercana a cero de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas y de 20% en los próximos siete días.

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Aunque el riesgo de formación continúa siendo bajo, el NHC anticipa que podría producirse un desarrollo gradual mientras la perturbación avanza lentamente hacia el noreste, sobre aguas del Golfo y cerca del litoral del sureste estadounidense.

¿Representa una amenaza para Florida?

Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes no ha emitido alertas ni avisos de tormenta tropical para Florida. Tampoco existe todavía una circulación organizada ni una trayectoria definida.

Sin embargo, la ubicación prevista de la baja presión convierte al sistema en un fenómeno de interés para los residentes de la costa oeste y norte del estado, así como para otras zonas del sureste del país.

La evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y marítimas que encuentre durante el fin de semana. Los residentes deben seguir las actualizaciones oficiales, especialmente si tienen planes de navegación o actividades cerca de la costa.

El tiempo en el sur de Florida

En Miami-Dade, Broward y Palm Beach no se esperan por ahora efectos directos de los sistemas vigilados por el Centro Nacional de Huracanes. El pronóstico apunta a jornadas calurosas y húmedas, con temperaturas cercanas a los 90 grados, intervalos de sol y aumento de la nubosidad durante la tarde. También podrían presentarse aguaceros y tormentas aisladas, capaces de generar lluvia intensa, rayos y ráfagas de viento durante períodos breves. Las probabilidades de tormentas aumentarán entre el viernes y el fin de semana.

Condiciones actuales en el Golfo de América

Según NHC, un sistema de alta presión de 1.022 milibares se encuentra sobre el norte del Golfo y mantiene vientos moderados a frescos del este y sureste en gran parte del sector occidental y sureste.

Las olas alcanzan entre tres y cinco pies en esas áreas. En el resto de la cuenca predominan vientos ligeros y mares poco agitados.

También se observan algunos aguaceros al norte de la península de Yucatán y en la parte oriental de la bahía de Campeche.

Durante las noches se esperan vientos frescos a fuertes frente a la península de Yucatán, mientras que en el resto del Golfo prevalecerán condiciones marítimas entre ligeras y moderadas.

Onda tropical al este de Cabo Verde

El NHC también monitorea una onda tropical ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde, acompañada de aguaceros y tormentas eléctricas todavía desorganizadas.

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste a unas 10 millas por hora. Podría experimentar un desarrollo lento durante uno o dos días, pero para el fin de semana entraría en una zona con condiciones menos favorables.

La probabilidad de formación ciclónica es de 10% tanto en las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

Debido a su ubicación, esta onda tropical no representa actualmente una amenaza inmediata para Florida ni para el Caribe.

Actual temporada

La presente temporada de huracanes del Atlántico comenzó el pasado 1 de junio y permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre. En este período aumenta la formación de ciclones tropicales en el Atlántico, el mar Caribe y el Golfo de América. Los meteorólogos pronostican que esta temporada será menos activa que lo habitual. Hasta la fecha, solo se ha registrado una tormenta tropical bajo el nombre de Arthur que en la jornada del 17 de junio afectó con lluvias y algunas inundaciones las costas de Texas.

[email protected]

FUENTE: NHC

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