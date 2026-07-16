Investigan vuelo rasante de un avión de combate sobre bañistas en Florida

MIAMI. - El Escuadrón de Demostración Aérea de la Marina de Estados Unidos, conocido como Blue Angels, abrió una revisión interna de seguridad tras el paso a baja altura de uno de sus cazas F/A-18 Super Hornet sobre una multitud de bañistas en Pensacola Beach, en el noroeste de Florida, la mañana del miércoles.

La maniobra ocurrió durante el evento “Breakfast with the Blues”, con el que arrancó la semana del Pensacola Beach Air Show, y la turbulencia del avión levantó arena y arrastró sillas, sombrillas y carpas ante cientos de espectadores. El escuadrón atribuyó el incidente a una aproximación ejecutada por debajo de los perfiles autorizados y no reportó heridos.

POLÍTICA MIGRATORIA "Alligator Alcatraz" pasa a la historia tras el retiro del polémico centro para migrantes en Florida

Maniobra fuera de perfil

En un comunicado de prensa, el escuadrón reconoció que durante una maniobra de llegada una aeronave “voló más bajo que los perfiles estándar” y provocó una alteración en la playa que afectó sillas y sombrillas de los civiles.

“La seguridad de nuestra comunidad, los espectadores y los pilotos son nuestra máxima prioridad”, señaló el texto oficial, que anunció una evaluación a fondo de las circunstancias para verificar el cumplimiento de los estándares de la Marina y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La normativa de la FAA obliga a las aeronaves de ala fija a mantenerse a un mínimo de 500 pies sobre la superficie en zonas no congestionadas y a igual distancia de cualquier persona, embarcación, vehículo o estructura cuando sobrevuelan aguas abiertas o áreas poco pobladas.

Los videos difundidos en redes sociales, entre ellos uno captado por la empresa Partridge Drones, muestran al caza muy por debajo de su altitud habitual y con un viraje lateral sobre la orilla.

Asombro y susto de testigos

Las imágenes registraron gritos, personas que se cubrieron los oídos y otras que corrieron a resguardarse mientras la arena golpeaba a los presentes.

Ashley Korn, una de las espectadoras, describió a WEAR News una escena sin precedentes para ella. “Vengo desde hace diez años y nunca vi una pasada así”, afirmó. La misma testigo resumió la mezcla de temor y entusiasmo que dominó la playa: “Pensé que nos iban a arrasar, pero fue increíble”.

Un primer avión sobrevoló la zona dentro de los parámetros previstos y fue el segundo el que se acercó en exceso al público, de acuerdo con el registro audiovisual. El Pensacola News Journal reportó que el paso del Super Hornet derribó al menos una carpa. El escuadrón no precisó si la revisión afectará el resto de la programación de la semana.

Patrón bajo escrutinio

El episodio se produjo menos de dos semanas después de que ocho pilotos de helicópteros Apache de la Guardia Nacional de Carolina del Sur quedaran suspendidos por un sobrevuelo a baja altura sobre playas del estado durante las celebraciones del 4 de julio, en el marco del tradicional operativo “Salute from the Shore”.

La Guardia Nacional calificó la medida como una precaución de seguridad rutinaria y no punitiva, pero el Pentágono levantó la suspensión pocos días después.

En marzo, dos tripulaciones de Apache fueron apartadas del vuelo tras una maniobra cerca de la vivienda del músico Kid Rock, en los alrededores de Nashville.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó su reincorporación de inmediato y descartó cualquier investigación o sanción. Ambos precedentes alimentaron las críticas de veteranos y especialistas en aviación, que advierten sobre el riesgo de que las exhibiciones deriven en una competencia por maniobras cada vez más audaces.

Ochenta años de exhibiciones

Los Blue Angels operan desde 1946 y tienen su base en Forrest Sherman Field, en la Estación Aeronaval de Pensacola. El equipo, integrado por más de 150 marinos e infantes de marina en actividad, cumple una temporada de exhibiciones entre abril y diciembre y vuela cazas F/A-18E/F Super Hornet.

La edición 2026 del Pensacola Beach Air Show, organizada por la Santa Rosa Island Authority, conmemora el 80 aniversario del escuadrón y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El programa incluye una práctica sobre el agua el jueves, el ensayo general el viernes y la exhibición oficial el sábado 18 de julio, con los Blue Angels en el cierre a las 2:00 p.m.

La cita, de acceso gratuito y con centro en Casino Beach, atrae cada verano a cientos de miles de visitantes al Panhandle de Florida.