viernes 15  de  agosto 2025
BANDAS DELICTIVAS

Ataque con dinamita en Perú deja tres heridos y decenas de viviendas afectadas

Según la policía, los atacantes utilizaron unos 15 cartuchos de dinamita contra el blanco del ataque, un inmueble de tres pisos que quedó virtualmente destruido

Policías vigilan los restos de una vivienda que sufrió un ataque con dinamita durante enfrentamientos entre organizaciones criminales en la ciudad de Trujillo, norte de Perú, el 15 de agosto de 2025.

Policías vigilan los restos de una vivienda que sufrió un ataque con dinamita durante enfrentamientos entre organizaciones criminales en la ciudad de Trujillo, norte de Perú, el 15 de agosto de 2025.

STRINGER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Al menos tres heridos y un centenar de viviendas afectadas dejaron un ataque con dinamita en la ciudad de Trujillo, en Perú, producido en el marco de enfrentamientos entre organizaciones delictivas, informaron autoridades este viernes.

La fuerte explosión ocurrió la noche del jueves en una zona residencial y comercial de esta ciudad del norte peruano, epicentro de las acciones de grupos criminales desde hace más de un año.

Lee además
Los restos de un autobús en el lugar del accidente tras caer por un abismo.
TRAGEDIA

Al menos 15 muertos en accidente de autobús en los Andes de Perú
Vista aérea de la ciudadela de Peñico, ubicada en Huaura, en las afueras de Lima, Perú. 
TURISMO

Ciudadela de 3.800 años de antigüedad en Perú abre al turismo

Según la policía, citada por la prensa, los atacantes utilizaron unos 15 cartuchos de dinamita contra el blanco del ataque, un inmueble de tres pisos que quedó virtualmente destruido.

La onda expansiva afectó las viviendas ubicadas en una radio de un centenar de metros, rompiendo lunas y dañando vehículos, según imágenes difundidas por canales de televisión.

Disputa entre organizaciones criminales

El ministro del Interior Carlos Malaver viajó este viernes a Trujillo, 565 kilómetros al norte de Lima.

Este "atentado (...) se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar espacios para desarrollar actividades como la extorsión", dijo Malaver, citado en la cuenta en la red social X del ministerio.

El Centro de operaciones de emergencia regional de Truijllo aseguró que el atentado había dejado al menos a tres personas heridas, quienes fueron atendidas en un hospital.

El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, informó a la prensa que un centenar de viviendas sufrieron daños.

La prensa local indicó que la noche del jueves se difundió un video en las redes sociales de amenazas de la banda "Los Pulpos" a grupos rivales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MininterPeru/status/1956445796611584058&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La Independencia de Perú y las cuatro plazas de Lima desde donde se proclamó

Presidenta de Perú lanza advertencia a Colombia por zona fronteriza en disputa

EEUU revoca visados a la familia del ministro de Salud de Brasil por cooperación con Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El presidente Donald J. Trump saluda antes de partir hacia Alaska para su encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin.
ENCUENTRO

Llega el momento: Trump y Putin frente a frente

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre EEUU-Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin, el primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Comienza la cumbre en Alaska entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.
MMA

Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC