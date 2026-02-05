Atentado contra senador en Colombia deja dos guardaespaldas muertos

BOGOTÁ - Un atentado a tiros el jueves contra la caravana de vehículos del senador Jairo Castellanos, en la que no viajaba el legislador, dejó dos guardaespaldas muertos en medio de alertas de violencia electoral en el país, informaron autoridades.

El equipo de Castellanos se desplazaba en la región de Arauca, con fuerte presencia de la guerrilla del ELN, cuando atacaron uno de los vehículos de su caravana y robaron otro. El senador no viajaba en el convoy y está ileso.

"Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, está bien pero profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas", dijo el ministro de Interior, Armando Benedetti, en un video publicado en X.

Castellanos es abogado y senador de la República por el partido Alianza Social Independiente (ASI), una colectividad política colombiana de orientación centroizquierdista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ELTIEMPO/status/2019534063779143901&partner=&hide_thread=false #ContenidoPremiumET | Estas son las identidades de los escoltas del senador Jairo Castellanos, asesinados en retén ilegal en Araucahttps://t.co/dN3Ejmreg5



Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/N1jsEwawGK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 5, 2026

Violencia

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el vehículo con las ventanas reventadas y perforado por decenas de impactos de bala a pesar de que era blindado, según el equipo del político.

Varios organismos han emitido alertas sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas de este 2026, que se celebrarán en los próximos meses.

Casi un tercio de los municipios del país están bajo "alerta" de violencia electoral, según la Misión de Observación Electoral.

El magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de los 80 y 90.

Los grupos ilegales, que se fortalecen el país y se financian con las rentas del narcotráfico y otras actividades ilegales, intentan influir en los comicios con amenazas y ataques contra candidatos.

Según medios locales, Castellanos no había recibido ninguna amenaza.

En la región fronteriza de Arauca ejercen control la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

El presidente izquierdista Gustavo Petro, que intentó negociar la paz sin éxito con los distintos grupos ilegales del país, ha aumentado en los últimos meses las presión violenta con operaciones en su contra.

FUENTE: Con información de AFP