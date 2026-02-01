Inter Miami se queda con el triunfo en partido amistoso en Colombia

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.

MEDELLÍN.- Lionel Messi estuvo cerca de marcar su primer gol del año el sábado en un encuentro amistoso disputado en Colombia ante el local Atlético Nacional , segunda escala de una gira en Latinoamérica con el Inter Miami a menos de cinco meses del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026 .

El capitán de la selección campeona del mundo hizo vibrar a miles de fanáticos en el partido que su equipo ganó 2-1 ante el Verdolaga -dos veces campeón de la Copa Libertadores - en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín (noroeste).

La "Pulga", de 38 años, fue determinante para el empate con un tiro desde fuera del área que pegó en el palo y fue aprovechado en el rebote por el artillero uruguayo Luis Suárez.

Elkin Rivero marcó un autogol para darle la victoria al Inter Miami al final del partido, al que los hinchas también asistieron con camisetas de la Albiceleste y del Barcelona español.

Atlético Nacional había abierto el marcador con tanto de su promesa Juan Manuel Rengifo.

Messi, que fue sustituido a los 75 minutos, suma actividad en el inicio del año con miras a su primer partido en el Mundial 2026, el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Luego Argentina enfrentará a Jordania y Austria, que completan el Grupo J.

Antes del inicio del encuentro, Messi compartió con niños e intercambió pases de balón con el mítico exportero colombiano René Higuita.

El astro argentino le tiró la bola a baja altura para que el exportero hiciera su famosa jugada del escorpión, pero el "Loco" Higuita no se lanzó.

En los Andes

Pese a que se trataba de un encuentro amistoso, Messi lució incómodo por no poder anotar gol en la jugada en la que estrelló su remate en el palo.

Antes de iniciar el 21 de febrero la defensa del título de la MLS, Inter Miami realiza una gira por Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

"La idea es ir mejorando semana a semana, ir compitiendo", dijo al canal Win Sports su entrenador, el argentino Javier Mascherano.

La parada en la segunda ciudad más poblada de Colombia, a casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, será la única en los Andes.

El fin de semana pasado, las "Garzas" perdieron 3-0 ante Alianza Lima en la capital peruana con la presencia en la cancha de Messi, Suárez y el también campeón mundial argentino Rodrigo de Paul.

El próximo sábado se medirán ante Barcelona de Guayaquil en el puerto ecuatoriano.

Por último, cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle.

Messi disputó en septiembre sus últimos partidos por las eliminatorias sudamericanas, por lo que esta gira es probablemente la última vez que juegue como profesional en estos países.

