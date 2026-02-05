jueves 5  de  febrero 2026
Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Esta declaración refuerza lo expuesto por el presidente de EEUU cuando confirmó la existencia de contactos al más alto nivel con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.

DOUG MILLS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El presidente Donald Trump ratificó la contundencia de su estrategia hacia el Caribe al confirmar que su administración mantiene canales abiertos con el régimen cubano, bajo la premisa innegable de un cambio político necesario en la isla.

Durante una entrevista concedida a la cadena NBC News, el mandatario subrayó que las actuales gestiones buscan abrir la puerta al retorno de las decenas de miles de cubanos que fueron forzados al exilio por la dictadura.

"Estamos hablando con Cuba. Tenemos decenas de miles de personas que fueron obligadas a salir de allí y que quizás quieran regresar. Tendrán esa opción. Durante años se habló de que esto sucedería; ahora está sucediendo", afirmó el presidente, validando el éxito de su política de presión máxima.

Esta declaración refuerza lo expuesto por Trump el pasado domingo, cuando confirmó la existencia de contactos al más alto nivel con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, negó la existencia de una mesa de negociación formal con Washington, contradiciendo afirmaciones previas del presidente Trump.

Según el diplomático, solo ha existido un intercambio de mensajes tras la captura del dictador Nicolás Maduro suceso que privó a la isla de su principal proveedor de crudo.

Además confirmó en una entrevista con la agencia EFE que en los próximos días se anunciará un proceso de "reorganización" económica que calificó como "muy difícil para la población en su conjunto".

Esta fase de ajuste forzado surge como consecuencia directa de la interrupción de los suministros energéticos procedentes de Venezuela y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. La administración de Donald Trump bloqueó las rutas de financiamiento y abastecimiento de crudo, dejando a la isla en una situación de extrema vulnerabilidad, reseña el portal web Diario de Cuba.

Fernández de Cossío admitió que las opciones del régimen son limitadas. Bajo el concepto de "creatividad", término habitualmente utilizado por la cúpula para anticipar recortes y apagones prolongados, el funcionario preparó el terreno para un escenario de mayor precariedad en una economía que se encuentra prácticamente paralizada.

Alerta de seguridad y colapso de servicios

Esta respuesta surge en paralelo a una advertencia emitida por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la cual alerta sobre la inestabilidad extrema de la red eléctrica nacional. Según el comunicado, los cortes diarios afectan servicios vitales como: Suministro de agua y refrigeración de alimentos, Telecomunicaciones y transporte (debido a la escasez crítica de combustible) y seguridad personal, mencionando un aumento en la retórica antiestadounidense y protestas patrocinadas por el régimen.

FUENTE: Redacción/Con información de EFE

