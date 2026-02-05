jueves 5  de  febrero 2026
POLÍTICA

Candidato de la izquierda favorito en encuestas sufre revés de cara a presidenciales de Colombia

El gobierno de Petro denuncia politización del CNE por frenar participación del candidato Iván Cepeda en primarias. El Pacto Histórico se retiró de consultas

El candidato presidencial del partido Pacto Histórico de Colombia, Iván Cepeda, habla durante un mitin de campaña en la Plaza de Lourdes en Bogotá el 3 de febrero de 2026.

El candidato presidencial del partido Pacto Histórico de Colombia, Iván Cepeda, habla durante un mitin de campaña en la Plaza de Lourdes en Bogotá el 3 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - El senador izquierdista Iván Cepeda, candidato favorito para las presidenciales de 2026 en Colombia, denunció una "violación" de la autoridad electoral contra su derecho a participar en las primarias de marzo, una decisión que divide a las fuerzas oficialistas.

"Ante la violación de nuestro derecho a la participación política (...) Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar", dijo este jueves Cepeda en X. Anunció también el retiro de la coalición oficialista Pacto Histórico en esas consultas.

Lee además
Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia sujetando un arma.
COLOMBIA

Jefes guerrilleros huyen hacia Colombia tras operación de EEUU en Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, caminan durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá el 13 de noviembre de 2025.
DIPLOMACIA

Ministro de Defensa de Colombia visita EEUU con agenda sobre narcotráfico

El gobierno del presidente Gustavo Petro y sus candidatos en contienda denuncian que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está politizado, luego de que frenara la participación de Cepeda en las primarias del 8 de marzo por haber hecho parte de una consulta anterior en octubre.

Petro calificó la decisión del CNE como un "grave el golpe a la democracia".

En las primarias de marzo se medirán las fuerzas de izquierda, derecha y centro, y tienen como objetivo depurar los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.

Por las fuerzas de izquierda competirán aspirantes aún por definir, aunque uno de los favoritos es Roy Barreras, un experimentado político cercano a Petro, y otros precandidatos progresistas.

Cepeda lidera encuestas

Iván Cepeda, de 63 años, filósofo y defensor de derechos humanos, lidera las encuestas de cara a las presidenciales. Es un enemigo declarado del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010), a quien ha denunciado por supuestas relaciones con paramilitares.

El segundo mejor posicionado en los sondeos es el independiente Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado de línea dura contra el crimen que ha defendido a personalidades controvertidas como Alex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Roy Barreras, expresidente del Senado y exembajador de Petro en Reino Unido, al momento tiene una intención de voto minoritaria.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Colombia: Clan del Golfo abandona diálogo nacional tras encuentro Petro -Trump

Detienen al alcalde del célebre municipio de Tequila en México por vínculos con crimen organizado

Fernando Pinilla, el caricaturista político que desafía al poder en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH