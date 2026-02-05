Candidato de la izquierda favorito en encuestas sufre revés de cara a presidenciales de Colombia

El candidato presidencial del partido Pacto Histórico de Colombia, Iván Cepeda, habla durante un mitin de campaña en la Plaza de Lourdes en Bogotá el 3 de febrero de 2026.

BOGOTÁ. - El senador izquierdista Iván Cepeda, candidato favorito para las presidenciales de 2026 en Colombia, denunció una "violación" de la autoridad electoral contra su derecho a participar en las primarias de marzo, una decisión que divide a las fuerzas oficialistas.

"Ante la violación de nuestro derecho a la participación política (...) Me inscribiré para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y vamos a ganar ", dijo este jueves Cepeda en X. Anunció también el retiro de la coalición oficialista Pacto Histórico en esas consultas.

El gobierno del presidente Gustavo Petro y sus candidatos en contienda denuncian que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está politizado, luego de que frenara la participación de Cepeda en las primarias del 8 de marzo por haber hecho parte de una consulta anterior en octubre.

Petro calificó la decisión del CNE como un "grave el golpe a la democracia".

En las primarias de marzo se medirán las fuerzas de izquierda, derecha y centro, y tienen como objetivo depurar los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.

Por las fuerzas de izquierda competirán aspirantes aún por definir, aunque uno de los favoritos es Roy Barreras, un experimentado político cercano a Petro, y otros precandidatos progresistas.

Cepeda lidera encuestas

Iván Cepeda, de 63 años, filósofo y defensor de derechos humanos, lidera las encuestas de cara a las presidenciales. Es un enemigo declarado del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010), a quien ha denunciado por supuestas relaciones con paramilitares.

El segundo mejor posicionado en los sondeos es el independiente Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado de línea dura contra el crimen que ha defendido a personalidades controvertidas como Alex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Roy Barreras, expresidente del Senado y exembajador de Petro en Reino Unido, al momento tiene una intención de voto minoritaria.

FUENTE: Con información de AFP