VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

La detención evidencia la cooperación entre EEUU y Venezuela desde que la Administración Trump ordenara el arresto de Maduro para presentarlo ante la justicia estadounidense

Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El empresario colombiano Álex Saab y el dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, cercanos al depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según informaron cinco fuentes venezolanas y un funcionario estadounidense a The New York Times.

Agentes venezolanos arrestaron e interrogaron a los dos empresarios, que enfrentan cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, la noche del martes al miércoles en Caracas, de acuerdo con dos de las fuentes.

Lee además
Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada
Transición

Hitos de un mes de la Presidencia interina en Venezuela
Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la detención, lo que evidencia la cooperación entre ambos países desde que la Administración de Donald Trump ordenara el arresto de Maduro en Venezuela para presentarlo ante la justicia estadounidense.

Sin embargo, la situación de ambos empresarios no está clara. El NYT asegura que un representante de Gorrín dijo que está en libertad desde el miércoles por la noche. Por su parte, el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que estuviera detenido.

Versiones contradictorias

El miércoles, varios medios colombianos aseguraron que Saab había sido arrestado. La emisora Caracol Radio informó, citando "fuentes de inteligencia en Estados Unidos", que el colombiano "habría sido capturado en Venezuela para su extradición" a ese país en una operación con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

El FBI no desmintió la información y se limitó a responder "sin comentarios" tras ser preguntado por EFE sobre la operación contra el colombiano que más poder tuvo dentro del gobierno venezolano.

La Fiscalía venezolana dijo que "no hay confirmación de esa información", mientras que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".

Horas después, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, dijo no tener información al respecto, tras ser consultado por la prensa durante una declaración al término de una reunión de diálogo con sectores opositores.

Uno de los activistas chavistas que formó parte de un movimiento para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en EEUU también negó la nueva detención.

"Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm (18:00 GMT)", dijo Pedro Carvajalino, miembro del movimiento 'Free Alex Saab', al responder un mensaje en X.

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estados Unidos, según imágenes difundidas por el canal privado Globovisión.

¿Quién es Álex Saab?

Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del régimen chavista de Venezuela.

Tras un perdón del expresidente Joe Biden fue liberado, pero en 2024 la justicia estadounidense presentó de nuevo cargos contra él.

En el régimen de Maduro, Saab se convirtió en ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo retiró del cargo este enero.

Los dos empresarios del círculo cercano a Maduro son los primeros aliados que se encuentran en una situación legal difícil desde que el Gobierno de Trump empezó a colaborar con la presidencia interina de Venezuela de cara a una transición democrática del país caribeño.

En las semanas que lleva en el poder, ha modificado la ley petrolera del país para atraer la inversión estadounidense, ha impulsado una amnistía general para los presos encarcelados desde 1999, periodo que abarca los Gobiernos del chavismo, y ha propuesto convertir el Helicoide, un centro de detención y de torturas contra los presos políticos señalado por la ONU por recurrir a métodos de tortura y "generar un clima de temor", en un centro social.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
