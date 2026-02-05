jueves 5  de  febrero 2026
POLÍTICA

Guyana advierte que la caída de Maduro no reduce la amenaza sobre el Esequibo

El presidente Irfaan Ali insiste en la defensa de la soberanía de su país en medio de una disputa territorial con la dictadura venezolana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN - El presidente de Guyana, Irfaan Ali, advirtió este jueves que la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro no elimina ni reduce la amenaza que representa Venezuela sobre el territorio del Esequibo, una vasta región rica en recursos naturales que ambos países se disputan desde hace más de un siglo.

Maduro fue depuesto el pasado 3 de enero en una incursión liderada por Estados Unidos, lo que puso fin a su prolongado mandato, pero no a las tensiones territoriales heredadas del chavismo. Durante su gestión, el entonces gobernante venezolano sostuvo reiterados y acalorados enfrentamientos con Ali por la soberanía del Esequibo, alimentando temores de un eventual conflicto armado en la región.

Lee además
Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH
El hombre que no entendía la Navidad, el nuevo libro del caricaturista venezolano Fernando Pinilla.  
RESISTENCIA

Fernando Pinilla, el caricaturista político que desafía al poder en Venezuela

“La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana”, afirmó Ali ante oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), a quienes instó a no bajar la guardia y a mantenerse en estado de preparación permanente.

El mandatario destacó que la defensa nacional no debe interpretarse como provocación. “La preparación no es provocación. La disposición no es agresión. La vigilancia no es hostilidad”, recalcó, en un claro mensaje dirigido al régimen que hoy gobierna de manera interina en Caracas.

"Escalada de conflicto"

Guyana sostiene su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia y solicita que se ratifiquen las fronteras establecidas en el laudo arbitral de 1899, mientras Venezuela insiste en que ese fallo fue anulado por un acuerdo posterior firmado con el Reino Unido en 1966, argumento que la comunidad internacional no reconoce.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez —exvicepresidenta del régimen chavista y principal responsable del caso del Esequibo ante la CIJ— asumió el poder de forma interina en Venezuela. Su administración gobierna bajo una fuerte presión de Estados Unidos, aliado estratégico de Guyana, que dejó claro su respaldo a Georgetown en caso de una escalada del conflicto.

La disputa por el Esequibo se intensificó a partir de 2015, cuando se descubrieron enormes reservas de petróleo en aguas del Atlántico frente a ese territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana estima que sus reservas alcanzan los 11.000 millones de barriles, un factor clave que explica el interés geopolítico y económico en la zona.

"Reclamos territoriales"

En este contexto, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, señaló recientemente que la empresa ve oportunidades para ampliar la exploración petrolera en el área, en un escenario que —según dijo— podría volverse más favorable si disminuye la presencia militar venezolana en la región.

La advertencia del gobierno guyanés deja en evidencia que, pese a la caída de Maduro, el legado del chavismo sigue generando inestabilidad y amenazas en el Caribe y América del Sur, especialmente mientras el régimen interino mantiene reclamos territoriales que chocan con el derecho internacional.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado ve factible comicios libres en Venezuela en menos de un año

El Gobierno de Trump anuncia otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

Atentado contra senador en Colombia deja dos guardaespaldas muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

Te puede interesar

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos e interrogados por agentes venezolanos, su paradero no es claro, según NYT

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida