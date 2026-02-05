Guyana advierte que la caída de Maduro no reduce la amenaza sobre el Esequibo

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

GEORGETOWN - El presidente de Guyana , Irfaan Ali, advirtió este jueves que la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro no elimina ni reduce la amenaza que representa Venezuela sobre el territorio del Esequibo , una vasta región rica en recursos naturales que ambos países se disputan desde hace más de un siglo.

Maduro fue depuesto el pasado 3 de enero en una incursión liderada por Estados Unidos, lo que puso fin a su prolongado mandato, pero no a las tensiones territoriales heredadas del chavismo. Durante su gestión, el entonces gobernante venezolano sostuvo reiterados y acalorados enfrentamientos con Ali por la soberanía del Esequibo, alimentando temores de un eventual conflicto armado en la región.

“La situación actual en Venezuela no elimina ni reduce la amenaza al territorio de Guyana”, afirmó Ali ante oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), a quienes instó a no bajar la guardia y a mantenerse en estado de preparación permanente.

El mandatario destacó que la defensa nacional no debe interpretarse como provocación. “La preparación no es provocación. La disposición no es agresión. La vigilancia no es hostilidad”, recalcó, en un claro mensaje dirigido al régimen que hoy gobierna de manera interina en Caracas.

"Escalada de conflicto"

Guyana sostiene su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia y solicita que se ratifiquen las fronteras establecidas en el laudo arbitral de 1899, mientras Venezuela insiste en que ese fallo fue anulado por un acuerdo posterior firmado con el Reino Unido en 1966, argumento que la comunidad internacional no reconoce.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez —exvicepresidenta del régimen chavista y principal responsable del caso del Esequibo ante la CIJ— asumió el poder de forma interina en Venezuela. Su administración gobierna bajo una fuerte presión de Estados Unidos, aliado estratégico de Guyana, que dejó claro su respaldo a Georgetown en caso de una escalada del conflicto.

La disputa por el Esequibo se intensificó a partir de 2015, cuando se descubrieron enormes reservas de petróleo en aguas del Atlántico frente a ese territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana estima que sus reservas alcanzan los 11.000 millones de barriles, un factor clave que explica el interés geopolítico y económico en la zona.

"Reclamos territoriales"

En este contexto, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, señaló recientemente que la empresa ve oportunidades para ampliar la exploración petrolera en el área, en un escenario que —según dijo— podría volverse más favorable si disminuye la presencia militar venezolana en la región.

La advertencia del gobierno guyanés deja en evidencia que, pese a la caída de Maduro, el legado del chavismo sigue generando inestabilidad y amenazas en el Caribe y América del Sur, especialmente mientras el régimen interino mantiene reclamos territoriales que chocan con el derecho internacional.

FUENTE: Con información de AFP