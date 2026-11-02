Atentado con explosivos deja un saldo de cuatro muertos en Colombia

Esta imagen, facilitada por la oficina de prensa del Ejército de Colombia, muestra a soldados patrullando cerca de un hospital en Planadas, departamento del Tolima, Colombia, el 2 de noviembre de 2026, tras un atentado con bomba que causó la muerte de cuatro personas, incluido un bebé de dos meses.

BOGOTÁ.– Un atentado con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Colombia dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de apenas dos meses, en medio de la escalada de violencia que atraviesa el país y que registra su peor nivel en una década, informaron autoridades este lunes.

Desde que asumió el poder en agosto, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa una ofensiva militar contra los campamentos de grupos guerrilleros, operaciones que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores de edad.

Mientras el Gobierno intensifica las acciones contra las organizaciones armadas ilegales, estas mantienen sus ataques con explosivos y asesinatos. Durante la última semana se registraron al menos cuatro atentados, uno de ellos con saldo de un policía muerto.

"¡Estos crímenes no quedarán impunes!", escribió De la Espriella en la red social X, donde calificó los últimos ataques como "cobardes atentados narcoterroristas".

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO!Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES.En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras.¡ESTOS CRÍMENES NO QUEDARÁN IMPUNES!Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas.Se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales.HE ORDENADO FORTALECER LA PRESENCIA DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA, INTENSIFICAR LAS OPERACIONES Y ACTIVAR MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR NUEVOS ATAQUES Y RECUPERAR EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS.¡NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO!Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales¡SEGUIREMOS CON LOS BOMBARDEOS CONTRA OBJETIVOS MILITARES LEGÍTIMOS, INTENSIFICAREMOS LAS OPERACIONES ESPECIALES Y AVANZAREMOS EN LA REACTIVACIÓN DE LAS FUMIGACIONES CONFORME A LA LEY!A los narcoterroristas que continúan asesinando inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A COMBATIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y LOS VAMOS A DAR DE BAJA!No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia. A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley.Durante demasiados años, el narcoterrorismo se fortaleció mientras los colombianos sufrían las consecuencias de la violencia.¡ESO SE ACABÓ!¡ESTE GOBIERNO LLEGÓ A ENFRENTARLOS, A DERROTAR SUS ESTRUCTURAS Y A DEVOLVERLES LA SEGURIDAD A LOS COLOMBIANOS!¡NO VAMOS A DESCANSAR! Trabajamos día y noche por la seguridad de nuestra gente.¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO!¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO!¡FIRME POR LA PATRIA!¡VIVA CRISTO REY!(A.D.L.E.) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

"Explosivos"

El más reciente ocurrió la noche del domingo en el municipio de Planadas, al sur del departamento de Tolima, en las inmediaciones de una base militar.

Un camión cargado con explosivos detonó y provocó daños en un hospital y varias viviendas, informó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje. La explosión dejó las calles cubiertas de escombros.

"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida", comunicó en X la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.

En un video difundido tras el ataque se observa a una mujer gritar desesperada mientras un hombre retira de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.

Heridos y nuevas operaciones militares

Hueje declaró a una emisora local que hay "múltiples heridos", quienes fueron trasladados a un colegio de la zona para recibir atención médica. Medios colombianos reportaron cerca de una veintena de personas lesionadas por las explosiones.

Las imágenes posteriores al atentado muestran a personas ensangrentadas y tendidas entre bloques de concreto y escombros.

"Fue un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia", expresó Matiz. "Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar", agregó.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron a los responsables del ataque en Planadas.

Grupos armados

Por su parte, De la Espriella anunció que intensificará las operaciones contra los grupos armados ilegales.

"Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley", afirmó el mandatario.

De acuerdo con Hueje, además del camión cargado con explosivos, se observaron drones que "sobrevolaban" el casco urbano de Planadas. Estos aparatos son utilizados cada vez con mayor frecuencia por las organizaciones armadas ilegales en Colombia.

El viernes, De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, principal ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, ante el aumento de los atentados.

En septiembre, el mandatario también desplegó fuerzas militares en Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del país, tras una ola de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos atribuida a una banda narcotraficante.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press