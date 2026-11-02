Atentado con explosivos deja un saldo de cuatro muertos en Colombia

BOGOTÁ.– Un atentado con explosivos cerca de una base militar en el oeste de Colombia dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de apenas dos meses, en medio de la escalada de violencia que atraviesa el país y que registra su peor nivel en una década, informaron autoridades este lunes.
Desde que asumió el poder en agosto, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa una ofensiva militar contra los campamentos de grupos guerrilleros, operaciones que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores de edad.
Mientras el Gobierno intensifica las acciones contra las organizaciones armadas ilegales, estas mantienen sus ataques con explosivos y asesinatos. Durante la última semana se registraron al menos cuatro atentados, uno de ellos con saldo de un policía muerto.
"¡Estos crímenes no quedarán impunes!", escribió De la Espriella en la red social X, donde calificó los últimos ataques como "cobardes atentados narcoterroristas".
"Explosivos"
El más reciente ocurrió la noche del domingo en el municipio de Planadas, al sur del departamento de Tolima, en las inmediaciones de una base militar.
Un camión cargado con explosivos detonó y provocó daños en un hospital y varias viviendas, informó el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje. La explosión dejó las calles cubiertas de escombros.
"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida", comunicó en X la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz.
En un video difundido tras el ataque se observa a una mujer gritar desesperada mientras un hombre retira de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.
Heridos y nuevas operaciones militares
Hueje declaró a una emisora local que hay "múltiples heridos", quienes fueron trasladados a un colegio de la zona para recibir atención médica. Medios colombianos reportaron cerca de una veintena de personas lesionadas por las explosiones.
Las imágenes posteriores al atentado muestran a personas ensangrentadas y tendidas entre bloques de concreto y escombros.
"Fue un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia", expresó Matiz. "Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar", agregó.
Hasta el momento, las autoridades no identificaron a los responsables del ataque en Planadas.
Grupos armados
Por su parte, De la Espriella anunció que intensificará las operaciones contra los grupos armados ilegales.
"Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley", afirmó el mandatario.
De acuerdo con Hueje, además del camión cargado con explosivos, se observaron drones que "sobrevolaban" el casco urbano de Planadas. Estos aparatos son utilizados cada vez con mayor frecuencia por las organizaciones armadas ilegales en Colombia.
El viernes, De la Espriella ordenó militarizar Cúcuta, principal ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, ante el aumento de los atentados.
En septiembre, el mandatario también desplegó fuerzas militares en Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del país, tras una ola de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos atribuida a una banda narcotraficante.
FUENTE: Con información de AFP/Europa Press