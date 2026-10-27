martes 27  de  octubre 2026
VIOLENCIA POLÍTICA

Asesinan en Colombia a político que aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta

Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno local y precandidato, recibió varios tiros en otro hecho de violencia que el presidente de la Espriella condenó

Policía de Colombia alerta ante aumento de la violencia.

Policía de Colombia alerta ante aumento de la violencia.

EUROPA PRESS
Por Valeria Montero

CUCUTA.-El exsecretario de Gobierno y candidato a la Alcaldía de Cúcuta a las elecciones de 2027, Miguel Castellanos Serrano, fue asesinado durante un atentado mientras viajaba con su hijo por un tramo de la carretera de la capital del departamento de Norte de Santander, en otro hecho de violencia política en Colombia.

El crimen ocurrió en la vía próxima a una gasolinera del Anillo Vial Occidental, cuando una moto golpeó su automóvil y al bajarse para reclamar el choque, varios atacantes le propinaron varios tiros, según el reporte policial.

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Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional, viajaba sin su escolta en esta ocasión, una de las pocas veces que lo hacía.

Violencia en Colombia

El exfuncionario adelantaba actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en las próximas elecciones previstas para el año próximo

A principios de este 2026, Castellanos renunció a su cargo de secretario de gobierno, una medida obligatoria para presentar candidaturas, establecida en la ley colombiana.

Castellanos era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exguardameta de la selección colombiana e Independiente Santa Fe, así como del actual senador Jairo Castellanos.

El asesinato de Castellanos se suma a otros 14 crímenes ocurridos en distintas ciudades en un día, el 26 de octubre, lo que indica la creciente violencia en Colombia.

Condena desde presidencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó en redes sociales este "cobarde asesinato" y aseguró que el crimen de Castellanos "no puede quedar impune".

"Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", agregó.

Por su parte, George Quintero, secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander, confirmó la muerte de Castellanos y aseguró que la Gobernación ofrece una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (15.830 dólares) para quienes den información del paradero de los responsables.

“Lo único que sabemos es que una persona se acercó a la camioneta donde estaba Castellanos. Él se bajó para hablar con esta persona y luego cometió los hechos”, dijo Quintero a los medios de comunicación.

FUENTE: Con información de EFE

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