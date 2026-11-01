Nuevo atentado con explosivos en Colombia deja un muerto y seis heridos

Un atentado cerca de la base militar en Cali, en Valle del Cauca, fue investigado por agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) el 24 de abril de 2026.

BOGOTÁ.- Un policía muerto y al menos seis heridos dejó un nuevo atentado con explosivos ocurrido en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, en el suroeste de Colombia , informó el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que ha ordenado garantizar la seguridad del país.

El procurador general Gregorio Eljach rechazó "con total contundencia" el atentado perpetrado con una motobomba que la Policía investiga.

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Informaciones preliminares indican que el artefacto con explosivos fue colocado cerca de un establecimiento comercial en la zona rosa de Algeciras, en otra expresión de la violencia que se extiende en el país.

La motobomba explotó cuando una patrulla de la policía realizaba una inspección por el lugar alrededor de la medianoche, y ocasionó la muerte de un agente y graves heridas a las personas que se encontraban cerca.

Seguridad contra el terrorismo

"Toda nuestra solidaridad con la Policía de Colombia, con la familia del uniformado fallecido y con las familias de los seis heridos que deja este ataque", indicó el procurador en su cuenta de X.

El alto funcionario exigió a las autoridades de investigación criminal "actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila".

"El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos", enfatizó.

Violencia

El hecho ocurre casi un mes después de que un vehículo cargado con explosivos explotó y destruyó el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca y dejó varios heridos.

Hace meses dos militares murieron tras una emboscada en una zona rural del mismo municipio de Algeciras cuando acudían a inspeccionar un cilindro cargado con explosivos, un hecho precedido por otros más.

El Ejército en esa ocasión anunció que intensificará las operaciones contra los grupos violentos de la zona, entre ellas, el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

FUENTE: Con información de EFE; noticias RCN