domingo 1  de  noviembre 2026
VIOLENCIA

Nuevo atentado con explosivos en Colombia deja un muerto y seis heridos

El gobierno de Aberlardo de la Espriella rechazó el ataque ocurrido en el Huila, en el suroeste del país, y exigió garantizar la seguridad contra el terrorismo

Un atentado cerca de la base militar en Cali, en Valle del Cauca, fue investigado por agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) el 24 de abril de 2026.&nbsp;

Un atentado cerca de la base militar en Cali, en Valle del Cauca, fue investigado por agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) el 24 de abril de 2026. 

AFP
Por Valeria Montero

BOGOTÁ.- Un policía muerto y al menos seis heridos dejó un nuevo atentado con explosivos ocurrido en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, en el suroeste de Colombia, informó el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que ha ordenado garantizar la seguridad del país.

El procurador general Gregorio Eljach rechazó "con total contundencia" el atentado perpetrado con una motobomba que la Policía investiga.

Lee además
Policía de Colombia alerta ante aumento de la violencia.
VIOLENCIA POLÍTICA

Asesinan en Colombia a político que aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia ordena militarizar ciudad fronteriza con Venezuela tras ola de violencia

Informaciones preliminares indican que el artefacto con explosivos fue colocado cerca de un establecimiento comercial en la zona rosa de Algeciras, en otra expresión de la violencia que se extiende en el país.

La motobomba explotó cuando una patrulla de la policía realizaba una inspección por el lugar alrededor de la medianoche, y ocasionó la muerte de un agente y graves heridas a las personas que se encontraban cerca.

Seguridad contra el terrorismo

"Toda nuestra solidaridad con la Policía de Colombia, con la familia del uniformado fallecido y con las familias de los seis heridos que deja este ataque", indicó el procurador en su cuenta de X.

El alto funcionario exigió a las autoridades de investigación criminal "actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila".

"El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos", enfatizó.

Violencia

El hecho ocurre casi un mes después de que un vehículo cargado con explosivos explotó y destruyó el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca y dejó varios heridos.

Hace meses dos militares murieron tras una emboscada en una zona rural del mismo municipio de Algeciras cuando acudían a inspeccionar un cilindro cargado con explosivos, un hecho precedido por otros más.

El Ejército en esa ocasión anunció que intensificará las operaciones contra los grupos violentos de la zona, entre ellas, el Estado Mayor Central (EMC), la mayor de estas organizaciones, que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

FUENTE: Con información de EFE; noticias RCN

Temas
Te puede interesar

Ejército de Venezuela ataca base del ELN en la frontera con Colombia; hay 9 muertos, según ONG

Ecuador inicia el cuarto toque de queda en otro intento de frenar la creciente criminalidad

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026
VENEZUELA

EEUU exige a Delcy Rodríguez no interferir en la agenda política de María Corina Machado

Momento en el que cae el jet. 
EMERGENCIA AÉREA

Avión privado se estrella en una zona residencial del condado de Palm Beach

María Corina Machado a su llegada a Venezuela recibió un espaldarazo a su liderazgo, a pesar de casi un año en el exilio. 
VENEZUELA

María Corina Machado irrumpe en el juego político y acelera la transición en Venezuela

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Te puede interesar

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Cuenta regresiva en decisivas elecciones para el destino de EEUU

Por Leonardo Morales
Momento en el que cae el jet. 
EMERGENCIA AÉREA

Avión privado se estrella en una zona residencial del condado de Palm Beach

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE

Imagen referencial. 
OPINIÓN

Meditación para la solemnidad de Todos los Santos: La santidad sin aureola