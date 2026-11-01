Ejército de Venezuela ataca base del ELN en la frontera con Colombia; hay 9 muertos, según ONG

Detalle del arma de un rebelde del ELN, uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

CARACAS. - La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB ) de Venezuela bombardeó un campamento de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN ) enclavado en la frontera con Colombia, y el ataque dejó al menos nueve muertos, informó este domingo la ONG Fundaredes .

"Sabemos que hubo un monitoreo con mucha fuerza desde el miércoles y ahora el bombardeo el viernes con drones", señaló el coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García Escalona, a agencias.

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El ataque se habría producido en el sector Buena Vista del Meta, en el municipio Pedro Camejo, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.

Se cree que los militares venezolanos habrían actuado en conjunto con los colombianos, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó en días pasados una "ofensiva total" contra el ELN y disidencias de las FARC.

Hasta el momento, las autoridades de Caracas ni la FANB han informado oficialmente sobre el ataque a la guerrilla vinculada a funcionarios del régimen venezolano, según reportes.

#AlertaFundaRedes Preocupan los reportes sobre un bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN en Buena Vista del Meta, #Apure, que habría dejado múltiples personas fallecidas y heridas. pic.twitter.com/zoO1JA0Yg7 — FundaREDES (@FundaREDES_) October 31, 2026

Ataque en la frontera

Desde el sábado, helicópteros del Ejército sobrevolaron la zona, según dijo García Escalona.

"Algunos de los que fueron dados de baja fueron traídos a San Fernando (capital de Apure), pudimos constatar nueve", añadió.

A principios de octubre, el activista reportó el comienzo de un operativo de patrullaje en el estado Apure con aeronaves de combate K-8W, que salían desde el estado Lara, en el oeste del país.

"El despliegue constituye un mensaje estratégico para la franja fronteriza y el resto del país, orientado a reafirmar la soberanía territorial frente a la constante presión del narcotráfico y de los grupos armados irregulares que operan en la región", escribió entonces García Escalona en un mensaje publicado en X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del ELN, bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

FUENTE: Con información de EFE; Fundaredes