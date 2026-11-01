domingo 1  de  noviembre 2026
ACCIÓN MILITAR

Ejército de Venezuela ataca base del ELN en la frontera con Colombia; hay 9 muertos, según ONG

La fuerza armada bombardeó en Vichada el campamento de la guerrilla aliada del régimen, en un fuerte ataque que no ha sido confirmado oficialmente

Detalle del arma de un rebelde del ELN, uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

Detalle del arma de un rebelde del ELN, uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

DANIEL MUNOZ AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela bombardeó un campamento de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) enclavado en la frontera con Colombia, y el ataque dejó al menos nueve muertos, informó este domingo la ONG Fundaredes.

"Sabemos que hubo un monitoreo con mucha fuerza desde el miércoles y ahora el bombardeo el viernes con drones", señaló el coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García Escalona, a agencias.

Lee además
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella anuncia la muerte de alias "Resortes" un cabecilla del ELN
Detalle del arma de un rebelde del ELN, uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.
Operativo

Nueve muertos deja bombardeo contra campamento guerrillero del ELN en Colombia

El ataque se habría producido en el sector Buena Vista del Meta, en el municipio Pedro Camejo, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.

Se cree que los militares venezolanos habrían actuado en conjunto con los colombianos, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó en días pasados una "ofensiva total" contra el ELN y disidencias de las FARC.

Hasta el momento, las autoridades de Caracas ni la FANB han informado oficialmente sobre el ataque a la guerrilla vinculada a funcionarios del régimen venezolano, según reportes.

Ataque en la frontera

Desde el sábado, helicópteros del Ejército sobrevolaron la zona, según dijo García Escalona.

"Algunos de los que fueron dados de baja fueron traídos a San Fernando (capital de Apure), pudimos constatar nueve", añadió.

A principios de octubre, el activista reportó el comienzo de un operativo de patrullaje en el estado Apure con aeronaves de combate K-8W, que salían desde el estado Lara, en el oeste del país.

"El despliegue constituye un mensaje estratégico para la franja fronteriza y el resto del país, orientado a reafirmar la soberanía territorial frente a la constante presión del narcotráfico y de los grupos armados irregulares que operan en la región", escribió entonces García Escalona en un mensaje publicado en X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del ELN, bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

FUENTE: Con información de EFE; Fundaredes

Temas
Te puede interesar

Ecuador inicia el cuarto toque de queda en otro intento de frenar la creciente criminalidad

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.000 millones de dólares en criptomonedas a Binance

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026
VENEZUELA

EEUU exige a Delcy Rodríguez no interferir en la agenda política de María Corina Machado

Momento en el que cae el jet. 
EMERGENCIA AÉREA

Avión privado se estrella en una zona residencial del condado de Palm Beach

María Corina Machado a su llegada a Venezuela recibió un espaldarazo a su liderazgo, a pesar de casi un año en el exilio. 
VENEZUELA

María Corina Machado irrumpe en el juego político y acelera la transición en Venezuela

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Te puede interesar

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Cuenta regresiva en decisivas elecciones para el destino de EEUU

Por Leonardo Morales
Momento en el que cae el jet. 
EMERGENCIA AÉREA

Avión privado se estrella en una zona residencial del condado de Palm Beach

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE

Imagen referencial. 
OPINIÓN

Meditación para la solemnidad de Todos los Santos: La santidad sin aureola