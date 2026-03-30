lunes 30  de  marzo 2026
ECONOMÍA

Aumenta el tránsito de buques por el canal de Panamá por la guerra en Oriente Medio

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial

Toma del Canal de Panamá, ahora en el centro de la polémica por declaraciones del presidente Donald J. Trump sobre el control de China.

Toma del Canal de Panamá, ahora en el centro de la polémica por declaraciones del presidente Donald J. Trump sobre el control de China.

MARTIN BERNETTI / AFP
Un buque de carga espera en el puerto de Balboa antes de cruzar el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá el 4 de febrero de 2025.

Un buque de carga espera en el puerto de Balboa antes de cruzar el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá el 4 de febrero de 2025.

AFP
Imagen del Canal de Panamá.

Imagen del Canal de Panamá.

ARNULFO FRANCO/ AFP
El gobierno de Panamá retomó el control de dos importantes puertos en el Canal que administraba la empresa china Hutchison Ports.

El gobierno de Panamá retomó el control de dos importantes puertos en el Canal que administraba la empresa china Hutchison Ports.

MARTIN BERNETTI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- La guerra en Oriente Medio ha provocado el aumento en el tránsito de buques por el canal de Panamá, que verá, además, un incremento del paso de barcos con gas natural licuado, afirmó el lunes una ejecutiva de la ruta interoceánica.

El conflicto, que empezó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

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"Nosotros habíamos anticipado unos 34 tránsitos diarios" para este año, pero en las dos últimas semanas "estamos teniendo 38, 39, 40", afirmó la subadministradora de la ruta, Ilya Espino de Marotta, en entrevista con el canal Telemetro.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

"El canal de Panamá es una ruta segura, es una ruta corta, que con los precios de combustible" da mejores rendimientos económicos, afirmó Espino de Marotta.

Sin embargo, la directiva del canal advirtió que más de 40 tránsitos diarios "no es sostenible en el tiempo" para la vía.

Incremento marítimo

La ejecutiva también anticipó que para abril está previsto un incremento en el número de barcos con gas natural licuado, un segmento que había descendido por la invasión de Rusia a Ucrania y que ahora se estaría recuperando por la guerra en Oriente Medio.

"Nosotros pasábamos 500 tránsitos al año", luego se "fue al piso por la guerra de Ucrania y Rusia y ahora está regresando", declaró Espino de Marotta.

Hace días, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, explicó que la guerra en Oriente Medio puede estar provocando un reacomodo de las rutas energéticas mundiales.

Según este análisis, algunos clientes prefieren comprar petróleo o gas a Estados Unidos (y transportarlo a Asia a través del canal de Panamá) y no a los países del Golfo para evitar pasar por el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de AFP

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