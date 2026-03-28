Venezuela extradita a Panamá al sospechoso de "atentado terrorista" que mató a 21 personas en 1994

La Cancillería de Panamá consideró un avance que la justicia venezolana diera luz verde para extraditar a Ali Zaki Hage Jalil

CIUDAD DE PANAMÁ. - El Gobierno de Panamá informó que Venezuela aprobó la extradición del presunto responsable del "atentado terrorista" que en 1994 terminó con la vida de 21 personas, la mayoría judías , en un vuelo de la aerolínea Alas Chiricanas.

"El presunto responsable del atentado terrorista (...) podrá ser enviado a enfrentar la Justicia en la República de Panamá luego de que la República Bolivariana de Venezuela aprobara este viernes el pedido de extradición", dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el viernes.

Panamá presentó formalmente la solicitud de extradición ante Venezuela en enero de este año. Ahora, la justicia venezolana dio luz verde para que el detenido sea trasladado a Panamá, "lo que representa un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización", indicaron las autoridades de este país.

El detenido es Ali Zaki Hage Jalil, de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, quien capturado el pasado noviembre en Venezuela después de que Panamá emitiese una alerta roja para su detención.

Aunque su condición de nacional venezolano introducía "complejidades jurídicas", ya que la legislación venezolana limita la extradición de sus ciudadanos, la solicitud para que Hage Jalil fuese entregado a las autoridades panameñas prosperó, señaló la cancillería panameña.

Ciudadanos de EEUU afectados

En el comunicado del Gobierno del presidente José Raúl Mulino se indicó que las autoridades estadounidenses también mostraron interés en el caso", puesto que algunas de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Además, existen indicios de la vinculación del detenido "con una organización terrorista internacional".

La aeronave de la compañía Alas Chiricanas estalló el 19 de julio de 1994 minutos después del despegue en el aeropuerto Enrique Jiménez, en el norte de la capital del país. El entonces dirigente panameño Ernest Pérez Balladares explicó que fuentes cercanas a la investigación afirmaron que todo apuntaba a que la explosión registrada durante el vuelo había sido causada por una bomba.

En 2017 Israel aportó nuevos informes sobre el accidente donde murieron 21 personas. Según los servicios de Inteligencia israelíes, entre las víctimas mortales se encuentran varios hombres de negocios panameños de origen judío y el accidente habría sido un acto de sabotaje basado en el odio.

FUENTE: Con información de Europa Press