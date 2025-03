Aumentan los accidentes de tránsito fatales en Cuba

Cada seis días fallece una persona en Cuba por un accidente de tránsito, y cada dos ocurren hechos de este tipo, según cifras oficiales.

Las autoridades del régimen sostienen que el factor humano es el responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito en el país, pero los choferes aseguran que el problema se debe en gran medida al mal estado de las carreteras, la falta de iluminación, señales y al envejecido parque automotor.

"Las carreteras están bastante malas, con huecos, y sin apenas señalización", dijo a Martí Noticias un chofer profesional que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Según el hombre, que se dedica al transporte diario de pasajeros en la isla, los apagones influyen en la cantidad de accidentes que se reportan a diario en el país. "Los semáforos están apagados, no hay iluminación y hay tramos peligrosos donde ni siquiera hay policías guiando", agregó.

Otro chofer retirado, que pidió no ser identificado, subrayó la importancia del descanso para la seguridad vial. “El descanso del conductor es fundamental, y sin electricidad, no podemos dormir bien”, afirmó, haciendo referencia a los constantes apagones que hay en el país y afectan la recuperación de quienes pasan largas horas al volante.

En enero de este año se registró un accidente grave por semana y la cifra de muertes en ese periodo, en comparación al año anterior, fue mayor, según datos oficiales, si bien el número de accidentes y lesionados respecto a enero de 2024 disminuyó.

Las guaguas y camiones que transportan pasajeros son grandes protagonistas de estas cifras, a pesar de que la cantidad de personas transportadas en ómnibus en Cuba ha ido en descenso en los últimos años.

Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas son las tres provincias con tendencia al crecimiento en el número de los accidentes, y en Ciego de Ávila y Camagüey han aumentado el número de los fallecidos y lesionados, dijo el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en una publicación en Facebook.

Más del 75 porciento de las carreteras en Cuba están en mal estado, según cifras oficiales. El ministro dijo en enero que "el programa de conservación de viales no ha avanzado como necesitamos por causas materiales".

El funcionario mencionó como algunas de las causas "el déficit de combustible que sufre el país; la falta de fuerza especializada en labores viales, la carencia de equipos y la obsolescencia de los existentes", y admitió que "las carreteras son una tarea pendiente" de su cartera.

Algunas carreteras principales, como la Carretera Central, que conecta el país desde Pinar del Río hasta Baracoa, en Oriente, tiene casi 100 años de construida, sin que se le hayan realizado mejoras sustanciales desde entonces. La fabricación de la Autopista Nacional, otra arteria principal del tránsito vehicular, fue interrupida en los años 90 y no se retomó.

Las condiciones generales de la infraestructura vial en Cuba generan miles de comentarios y denuncias de cubanos en las redes sociales cada vez que se dan a conocer los accidentes de tránsito.

Tras el aparatoso accidente de esta semana en Camagüey, un usuario dijo que "en esos tramos hay muchos animales sueltos. En lo que un día fue una carretera, hay que tener mucha precaución al conducir".

"Los carros no sirven y menos sirven las carreteras, no hay piezas de respuesto y así andamos manejando para poder llevar un salario que no alcanza para nada", comentó otro en la publicación del grupo Accidentes Automovilísticos en Cuba, que tiene más de 300.000 miembros y en el que las personas reportan los accidentes que ocurren en el país.

En reiteradas ocasiones, expertos en temas relacionados a las carreteras cubanas se han referido al mal estado de las vías en Cuba, y lo han atribuido a la falta de matenimiento y a la calidad de los materiales que se utilizan.

