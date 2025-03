Cuba suma 609 protestas, denuncias y acciones cívicas en febrero

El informe, publicado en su página web, detalla además que las protestas y denuncias no necesariamente se redujeron per se en la isla, sino que quedaron sub-reportadas, debido a los más prolongados apagones eléctricos en décadas, que limitaron el acceso a internet y la capacidad de recargar las baterías de los celulares. También ha motivado un declive de los reportes recibidos la congelación por parte de Estados Unidos del apoyo a los activistas y periodistas independientes que monitorean las protestas y denuncias. No obstante, muchos colaboradores internos de medios afectados como Cubanet y Diario de Cuba han seguido trabajando.