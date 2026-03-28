Autoridades de México detienen al líder y a otros siete miembros de la banda Cárteles Unidos

Los detenidos de Cárteles Unidos, en México, se dedicaban al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (imagen referencial)

MICHOACÁN. - Las autoridades de México informaron del arresto del líder de la organización criminal Cárteles Unidos, Jesús Mendoza Castillo, alias "Gallo", "Licenciado" o "Serrucho", y de otros siete miembros del grupo.

Además del líder, los detenidos fueron identificados como Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.

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Efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán y Puebla dirigieron la operación, en la que se realizaron nueve registros en otros tanto inmuebles en Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán, y en Santa María La Alta, en Puebla.

El grupo se dedicaba al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. En la operación se incautaron de armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, probable narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos, así como de sus inmuebles.

Un portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara López, explicó en redes sociales que los detenidos se dedicaban al tráfico de droga de México a la ciudad estadounidense Kansas City, en el estado de Missouri.

"De manera paralela, se implementaron monitoreos en materia de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en distintas redes digitales, georreferencias, por lo que la información obtenida permitió identificar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios utilizados para el resguardo de narcóticos y armas, lo que fortaleció las indagatorias", indicó.

Lara añadió: "Estos resultados representan un golpe importante a la delincuencia organizada y evitan que grupos criminales continúen su operación que tanto daño causa a la sociedad".

Sanciones de EEUU

En agosto de 2025, Estados Unidos anunció sanciones contra dos grupos narcos, Cárteles Unidos y Los Viagras, y siete de sus presuntos cabecillas, por "terrorismo, narcotráfico y extorsión" en Michoacán, en el oeste de México.

Michoacán "alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio" y a medida que crecen "se fragmentan", señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El gobierno de Donald Trump acusa a Cárteles Unidos, al que designó organización "terrorista" global, de tráfico de opioides sintéticos y extorsión.

"En su brutal conflicto con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", este grupo "ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden", señaló el comunicado.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció recompensas por 21 millones de dólares por cinco presuntos miembros de Cárteles Unidos.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP