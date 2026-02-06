viernes 6  de  febrero 2026
Capturan en México a 30 miembros de banda criminal ligada al cártel de Sinaloa

Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señalados de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como "Los Salazar"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.

Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señalados de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego "N", alias 'El Flaco' (por ley se reservan los apellidos).

Este grupo criminal es "afín al cártel de Sinaloa" y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OHarfuch/status/2019818720743317521&partner=&hide_thread=false

"Operativos contra el narco"

Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.

"Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información", añadió el comunicado.

Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.

El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

FUENTE: Con información de AFP

