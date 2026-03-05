EEUU y países de América Latina pactan acuerdo militar para combatir a cárteles del narcotráfico

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega al Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.

MIAMI .- Estados Unidos y casi 20 países de América Latina y el Caribe firmaron este jueves un acuerdo para combatir a cárteles del narcotráfico o grupos "narcoterroristas" en la Conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles', que se celebró en Miami.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth , leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

El acuerdo suscrito compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental", según el secretario de Guerra estadounidense.

Operación con América Latina

Durante discurso inaugural, Hegseth avisó a los gobiernos de América Latina que Washington estaba listo para lanzar una "ofensiva" militar contra los carteles y los convocó a combatirlos.

"Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados", dijo en su discurso inaugural en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles', en Miami.

Hegseth lideró la importante conferencia que se realizó en la sede del Comando Sur de EEUU (Southcom), en Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o 'Donroe', del presidente Donald Trump, justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Contra carteles del narcotráfico

En su discurso, Hegseth convocó a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil, a "ir a la ofensiva contra los narcoterroristas".

"Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes y deben hacer más; y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen", expresó.

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de EEUU y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en ese país, tras una visita esta semana de Francis Donovan, comandante del Southcom.

"Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar", alertó el comandante Donovan.

Pete Hegseth y representantes de A Latina en Miami_EFE

Muertes en EEUU por fentanilo

Hegseth justificó sus acciones al citar que "más de 1 millón de estadounidenses" murieron por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), mientras que la industria del tráfico humano "explotó" en un 2.000 % hasta un valor de 13.000 millones de dólares en 2022.

América tiene un octavo de la población mundial y concentra un tercio de los crímenes violentos, según el Secretario de Guerra estadounidense.

“Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía, cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también", comentó el secretario.

Hegseth programó otra conferencia la tarde del jueves en Tampa, en el centro de Florida, para hablar sobre Irán en el Comando Central (Centcom).

FUENTE: Información de EFE