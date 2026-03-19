Al menos 11 muertos en operativo contra una facción del Cártel de Sinaloa en México

SINALOA. - Al menos 11 personas fueron abatidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo llevado a cabo contra la facción "Los Mayos" el Cártel de Sinaloa, en el homónimo estado, en el este del país.

El Gabinete de Seguridad mexicano anunció esta cifra "preliminar" de fallecidos, fruto de un operativo en el que las fuerzas mexicanas abrieron fuego "en apego al marco legal vigente" tras ser "objeto de una agresión".

Asimismo, el organismo indicó que fueron incautadas "armas de alto poder y equipo táctico". También fue detenido un integrante de "una célula delictiva de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa.

Durante la operación las fuerzas mexicanas localizaron a una mujer, identificada como "hija de un líder criminal", y que fue liberada y "entregada a sus familiares", esto tras determinarse que no tiene "relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".

Fuerzas de seguridad activas

El Gabinete de Seguridad enmarcó la intervención, realizada en distintos municipios donde opera el Cártel de Sinaloa, como parte de sus esfuerzos por "la actuación de grupos generadores de violencia" en el homónimo estado. El organismo sostuvo que mantiene su "presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población".

El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias "El 19", uno de los principales representantes de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según recogió el diario Milenio.

En septiembre de 2025, trascendió que, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía de EEUU, "El Mayo” Zambada estaría aportando información clave sobre las operaciones del Cártel de los Soles de Venezuela.

FUENTE: Con información de Europa Press