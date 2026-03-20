Autoridades trasladan a Ecuador a presunto implicado en el magnicidio de Fernando Villavicencio

La fotografía, difundida por la oficina de prensa de Migración de Colombia, muestra a Ángel Aguilar (segundo por la izquierda), alias «Lobo Menor», líder del grupo armado organizado ecuatoriano Los Lobos, tras su captura en Bogotá el 18 de marzo de 2026. Las autoridades colombianas detuvieron a Aguilar, vinculado al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023, poco antes de las elecciones en Ecuador, según informó la oficina de migración el 18 de marzo de 2026.

El exdiputado y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, habla con los periodistas a su llegada a la Fiscalía General de la Nación en Quito el 8 de agosto de 2023, un día antes de ser asesinado.

GUAYAQUIL .- El ministro del Interior de Ecuador , John Reimberg, informó la llegada a Guayaquil de Ángel Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”, detenido previamente en México por su presunta relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

“Otro pez gordo cae”, expresó el funcionario al confirmar la captura del sospechoso, considerado uno de los integrantes clave de la organización criminal Los Lobos, una de las bandas vinculadas al narcotráfico y a la violencia que golpea al país.

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Reimberg compartió imágenes del arribo de Aguilar a la ciudad portuaria y destacó que el detenido es hijastro de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como jefe de Los Lobos y detenido en España en noviembre de 2025 mientras espera su extradición a Ecuador.

Narcotráfico

Según el ministro, Aguilar figura entre “los delincuentes más buscados del continente” y enfrenta órdenes de captura por homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia. Reimberg también señaló que el sospechoso escapó en 2022 tras obtener libertad condicional y se refugió primero en Colombia y luego en México, donde presuntamente intentó establecerse bajo una identidad falsa.

“Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos”, afirmó el ministro ecuatoriano al referirse a la persecución contra miembros de redes criminales.

Las autoridades prevén que Aguilar sea recluido en “El Encuentro”, una nueva cárcel de máxima seguridad construida en Ecuador e inspirada en el modelo penitenciario impulsado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

Defensa denuncia irregularidades

La defensa del detenido cuestionó el procedimiento que llevó a su traslado a Ecuador y advirtió sobre posibles riesgos para su vida.

El abogado Gustavo Salazar afirmó que “probablemente lo matarán en la cárcel” y denunció supuestas irregularidades durante la detención y el proceso que permitió su traslado. Según el jurista, la expulsión del sospechoso habría violado tratados internacionales y normas legales.

Salazar aseguró que su equipo evaluará presentar denuncias ante organismos internacionales, incluida Interpol, así como acciones contra el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.

Un crimen que sacudió a Ecuador

El asesinato de Villavicencio, ocurrido once días antes de las elecciones presidenciales de 2023, expuso el deterioro de la seguridad en Ecuador, un país que durante años fue considerado uno de los más seguros de la región.

Por este crimen ya fueron condenadas cinco personas como autores materiales, entre ellas Edwing Angulo, alias “Invisible”, señalado como uno de los cabecillas de Los Lobos, y el sicario Jules Osmil C., quien implicó a Aguilar antes de ser asesinado en su celda.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que el caso refleja la creciente influencia del crimen organizado y del narcotráfico en el país, un fenómeno que ha intensificado la violencia en los últimos años.

FUENTE: Con información de Europa Press