viernes 20  de  marzo 2026
INVESTIGACIÓN

Colombia extradita a Ecuador a narco vinculado con magnicidio de Fernando Villavicencio

El capo Ángel Aguilar es el segundo al mando de Los Lobos, el mayor grupo narcotraficante de Ecuador, con nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación

Agentes de la policía ecuatoriana, junto al ministro del Interior, John Reimberg (derecha), posan con el narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar (centro), alias «Lobo Menor», a su llegada a las instalaciones aeropoliciales del aeropuerto de Guayaquil el 19 de marzo de 2026.

Agentes de la policía ecuatoriana, junto al ministro del Interior, John Reimberg (derecha), posan con el narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar (centro), alias «Lobo Menor», a su llegada a las instalaciones aeropoliciales del aeropuerto de Guayaquil el 19 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - Uno de los líderes de la mayor organización criminal de Ecuador, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue extraditado el jueves al país tras ser detenido en Colombia, informó el Gobierno de Daniel Noboa.

Ángel Aguilar está acusado de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio, un popular candidato atacado a balazos por un sicario en plena campaña electoral, un caso que marcó un quiebre en la violencia sin precedentes que sacude a Ecuador.

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Conocido como "Lobo Menor", Aguilar es el segundo al mando de Los Lobos, el mayor grupo narcotraficante del país, que tiene nexos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que el narcotraficante llegó al puerto de Guayaquil el jueves por la noche y será trasladado a una cárcel de megaseguridad en la que están capos del crimen organizado y políticos condenados por corrupción.

Aguilar fue escoltado por la policía esposado, con chaleco y casco antibalas, según constató la AFP. Fue detenido en miércoles en Colombia, después de ser devuelto por México, a donde había ingresado en avión con un pasaporte colombiano falso, de acuerdo con Migración Colombia.

"Iba a permanecer allá (en México) al cuidado de los carteles", señaló el ministro del Interior. Informó que hará las gestiones necesarias "para ponerlo en la lista" de extradición hacia Estados Unidos, donde están detenidos varios jefes narco de Ecuador.

Condena por asesinato

Ángel Aguilar ya fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato. Tras cumplir la mitad de la pena obtuvo la libertad condicional en 2022, y huyó a Colombia y luego a México.

Ahora "es acusado por asesinato", como presunto "autor intelectual" del crimen contra Villavicencio, precisó Reimberg. La justicia de Ecuador condenó en 2024 a cinco implicados en el magnicidio del candidato presidencial a penas de hasta 34 años de cárcel.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato en el momento del crimen. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque. Todos fueron asesinados en la cárcel.

Otra decena de personas son procesadas por este caso.

FUENTE: Con información de AFP

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