Colombia y Ecuador acuerdan investigar hallazgo de bomba en la frontera

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, sostuvieron una reunión con sus pares colombianos

QUITO. - Los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron este miércoles conformar una comisión técnica para investigar el hallazgo de una bomba en territorio colombiano próximo a la frontera con el país vecino. Esto luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmase que pertenecía al Ejército ecuatoriano.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ecuatoriano indicó: "Por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para verificar 'in situ' los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano".

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, sostuvieron una reunión este miércoles con sus pares colombianos para "intercambiar y verificar la información presentada por ambos países" al respecto.

La cartera dijo que el análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y "que fue realizada sobre territorio ecuatoriano".

Agregaron que la lucha contra las mafias "continuará de manera firme y decidida" exclusivamente dentro de Ecuador. El 15 de marzo, la Administración de Noboa anunció una ofensiva contra el narcotráfico conjuntamente con Estados Unidos.

Denuncias de Petro

Los acuerdos se producen luego de que Petro sugiriera que Ecuador podría estar "bombardeando" su país en la frontera tras la "aparición de una bomba" que, a su juicio, no proviene de grupos armados ilegales, sino del Ejército ecuatoriano, extremo negado por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

El presidente Noboa respondió el martes a Petro que Ecuador ha combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.

"Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, añadió.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó de que la "amenaza" fue "neutralizada" y no representa un peligro para la comunidad. "La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano", indicó.

FUENTE: Con información de Europa Press