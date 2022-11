Avanza trámite de visa humanitaria para niña con leucemia

“La paciente se remitió en ese mismo mes hacia el hospital William Soler en La Habana, donde se realizaron los estudios morfológicos, de inmunofenotipo y cariotipo de la médula ósea y se enviaron al centro de referencia nacional (Instituto de Hematología e Inmunología, IHI) donde se realizó el diagnóstico de Leucemia linfoide Aguda (LLA) y se trasladó a dicho centro asistencial donde se comenzó el tratamiento oncoespecífico de la enfermedad”.

Piñeiro, al saber del caso por una publicación previa de DIARIO LAS AMÉRICAS, ofreció sus servicios como abogado de inmigración de manera pro bono. Esto, junto con el hallazgo de un benefactor anónimo y de un hospital que se han ofrecido a colaborar, ha permitido un avance en la gestión.

Se trata del centro médico infantil de Miami, Nicklaus Children Hospital. DIARIO LAS AMÉRICAS fue contactado de la oficina del director del departamento de Leucemia y Linfoma de esa institución, el Doctor Guillermo de Angulo, para acoger a la paciente y proporcionarle tratamiento especializado.

En cuanto al benefactor, hemos informado sobre su disponibilidad para patrocinar el caso y asumir los costos médicos y de estadía en EEUU.

Nuestro rotativo conoció de esta historia mediante las redes sociales, contactamos a la madre de la niña y, en paralelo, iniciamos gestiones con la oficina del senador Marco Rubio para saber qué se requería para iniciar el trámite de visa humanitaria de Náthaly en función de su traslado a Estados Unidos, donde recibiría el tratamiento urgente.

Naila Hernández, la madre de la niña contó a DLA al inicio de las conversaciones que los médicos que la atienden "son muy muy muy buenos, pero ellos no tienen los recursos. Aquí no están haciendo trasplantes desde hace rato*, ellos no te dan una fecha exacta, pero sí dijeron que hace rato”.

Explicó la emergencia en tanto la niña "empezó a hacerle alergia a medicamentos" y, además, ha pasado días "con vómito, con fiebre y con dolores de estómago".

Por eso, ante los avances en los trámites, que abren una luz de esperanza para su hija, Hernández ha expresado su agradecimiento.