Bajo el castrismo ¿Es o no Cuba un Estado fallido?

DIARIO DE CUBA consultó a tres expertos para tratar de entender de qué se trata un concepto al que se hace evidente que el régimen teme. ¿Puede hablarse de Estado fallido en referencia a la actual situación de la Isla? ¿Basta con apelar a la "confianza en la Revolución" para dar por sentada la capacidad del Estado para resolver la multitud de problemas que hoy enfrenta el país?

Manuel Cuesta Morúa, político socialdemócrata y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, uno de los opositores más conocidos de la Isla, hizo referencia al origen del término.

"La conversación sobre el tema es interesante, álgida. Parece a ratos un adagio anticastrista. Tiene molestas a las autoridades, a las que no les gusta leer, pero tiene toda la pertinencia de su concepto. Quienes por primera vez lo emplearon, por allá por 1992, fueron dos autores, Gerald Herman y Steven Ratner, en un artículo aparecido en el número 89 de la revista Foreign Policy", recordó.

Según Cuesta Morúa, el concepto tuvo su origen en "los debates académicos que se interesaban por la realidad de países de África que simplemente no levantaban. No es un concepto para discutir sobre la prosperidad, lo es para analizar a los Estados en sus condiciones mínimas. En ese sentido, los autores lo definieron a partir de aquella situación en la que determinados Estados no están en capacidad de garantizar bienes básicos a su población. En esas situaciones límite se entiende y sitúa el concepto de Estado fallido y se sitúa el Estado cubano".

El también historiador reconoce que la mención del término en Cuba irrita a las autoridades del régimen, puesto que la sola consideración de esa idea en la Isla la vuelve más reactiva en la visión del Gobierno.

"En un momento en que la crisis ha escalado toda la pendiente posible y se precipita sobre la sociedad cubana, la percepción de Estado fallido les inquieta, porque en el caso cubano el Estado lo ha sido todo. Fue montado sobre la idea de que solo el Gobierno y su maquinaria estaban legitimados para satisfacer las necesidades, desde las más básicas hasta las más sublimes, de la población cubana", precisa.

"Y esto falló. Un Estado que se impuso sobre la noción de que nos garantizaba todo, desde la cuna hasta la tumba, se encuentra en la situación de que solo puede cubrir las necesidades alimenticias de la población por diez días, que no puede garantizar la cesta médica de los enfermos ni proveer los recursos elementales para el sistema de educación. En esto consiste la calificación de fallido".

"En el debate actual adquiere más significación para el caso cubano porque, mundialmente, los bienes básicos caen bajo consideraciones de seguridad. Se habla de seguridad alimentaria, de seguridad sanitaria, incluso de seguridad cultural o identitaria cuando se trata de proteger a minorías o sectores discriminados. Ello arroja más luz sobre la situación de indefensión ciudadana en Cuba, un país que ha eliminado también la seguridad social para categorías vulnerables de la población, como las personas de la tercera y cuarta edad", recuerda.

"¿No es política del Estado cubano la eliminación de subsidios, cuando el debate global va por el aumento de los subsidios a los más desposeídos? Aquí hay un punto importante para subir la calificación en la escala de Estado fallido", reconoce.

"Lo que sucede es que en el debate en torno a los estados fallidos prevaleció una visión geopolítica, fundamentalmente estadounidense, que consideraba Estado fallido solo al que no cumplía con uno de sus requisitos: ofrecer garantías de control sobre el territorio o de orden interno. Es decir, los conceptos asociados a la seguridad nacional. Conveniente y paradójicamente, el Gobierno cubano se aferra a esta caracterización estrecha yanqui para afirmar que no es un Estado fallido. Solo que el pensamiento actual sobre seguridad nacional reconoce ya los vínculos entre pobreza y seguridad dentro y más allá de las fronteras. Pero la estabilidad también pasa por lo que se puede poner sobre la mesa", subraya.

Según el economista cubano Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, un diagnóstico del panorama cubano pone en evidencia las razones que justifican el empleo del término.

"Hay que decir que el Estado cubano no tiene en estos momentos la capacidad de poder satisfacer las necesidades básicas de la población. El país está en ruinas, endeudado hasta el cuello con el Club de París y otros acreedores, incluso con sus aliados políticos China, Rusia y Venezuela. Ha perdido sus líneas de crédito por falta de pago a sus acreedores", recuerda.

"El país prácticamente no exporta y casi depende de su diáspora para poder sobrevivir. En 2021 exportó 1.966 millones de dólares e importó 8.933 millones de dólares. En otras palabras, el país importa 4,2 veces lo que exporta. Las remesas que recibe el país son superiores a la suma de la mayoría de sus rubros exportables, demostrando que una diáspora de más de dos millones de cubanos tiene que mantener con su prosperidad en el mundo libre y democrático a una población de 11,2 millones de personas que viven bajo el yugo de una dictadura".

A ello se suma, enumera Morales, una crisis inflacionaria con el dólar cotizándose a uno por 200CUP en el mercado informal, más la devaluación del 700% del peso en apenas dos años; el éxodo migratorio más grande de la historia del país; el escandaloso deterioro del sistema de salud, a lo que se suma la falta de insumos y de medicamentos; la incapacidad del Gobierno para dar respuesta ante los desastres naturales, puesto que a los daños provocados por el reciente huracán se suman miles de personas que esperan por una solución para sus viviendas tras eventos meteorológicos de años anteriores.

"Esta situación confirma claramente que el modelo no funciona, que el Estado no tiene la capacidad ni los recursos financieros para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esto explica la gran escasez de alimentos y medicamentos que hay en estos momentos en el país. Incluso alimentos que solo se pueden comprar en dólares, no en la moneda local con la que el Estado suele pagar a los trabajadores", subraya.

"Ahora mismo el Estado no tiene los recursos para garantizar la energía eléctrica necesaria en las industrias y en los hogares, por lo que prácticamente el país esta paralizado. Como consecuencia de este colapso energético, la población no tiene acceso a muchos servicios, incluyendo el agua potable, dada la incapacidad del Gobierno para bombearla y garantizar su suministro".

Morales advierte que el natural rechazo a ese estado de cosas entre los cubanos ha hecho que el régimen recurra a una política de terror para acallar las numerosas protestas.

"Sin embargo, la brutalidad aplicada a una población indefensa no ha servido para disminuir las protestas pacíficas de los ciudadanos; por el contrario, estas se han incrementado en los últimos días. En la medida en que escalan las protestas y aumenta la represión, el pueblo comienza a dar otros tipos de respuesta para repeler a las fuerzas represoras".

"Este escenario de caos que hoy vive el país no es más que el resultado del desentendimiento del Gobierno de sus obligaciones y prioridades de gobernanza", lo cual es "el resultado de la transformación de un Estado socialista en un Estado mafioso en manos de una pequeña cúpula militar y familiar que controla las riquezas y el sistema empresarial del país, su aparto represor y al propio Gobierno, al que utiliza como una marioneta para el control ciudadano. Esta organización mafiosa que no es fiscalizada por ninguna entidad del Gobierno y que controla más del 80% de la economía del país ha diseñado un esquema financiero para robarse las riquezas del país y exportarlas a paraísos fiscales a través de un complejo entramado de empresas que operan en la sombra y que año tras año desangran a Cuba, sin que el Gobierno burocrático pueda hacer nada".

"Hoy no se puede ocultar un real escenario que muestra claramente la descomunal desconexión del Gobierno con su población, donde los dirigentes no gozan de ninguna empatía con el pueblo, donde ante la gravedad de la crisis el dictador Raúl Castro se esconde y no da la cara, donde el presidente designado es rechazado y repudiado por el pueblo, denotando la realidad de que el país se encuentra rumbo a la anarquía ante este vacío de poder que trata de mantenerse a base del terror", subraya.

La economista cubana Rafaela Cruz, quien ha dedicado numerosos análisis a la crisis cubana actual, subraya que, dado que "el castrismo es hoy una simple organización mafiosa, un grupo autoimpuesto que excluye violentamente a cualquiera que le dispute el poder, una organización con el fin único de, mediante fuerza y coacción, saquear al pueblo", en Cuba habría en todo caso "una mafia fallida, fallida en su parasitismo, porque un buen parásito es capaz de convivir con su víctima, pero el castrismo nunca ha sabido ordeñar a la vaca sin matarla".

Y lo explica con una imagen: "El castrismo se parece a ese hombre que se cae de un piso 63 y, segundos antes de estrellarse contra el concreto, grita con fervor '¡Miren, estoy volando!', creyendo que es dueño de la situación, y creyendo que los demás le creemos. Lo fallido en Cuba es un proceso, es esa caída que puede parecer larga, pero una vez iniciada, termina abruptamente en un aparatoso y feo final".