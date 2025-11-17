Bloque de derecha obtiene la mayoría en el Congreso chileno

SANTIAGO — Los partidos de derecha afines al candidato José Antonio Kast, quien disputará con la izquierdista Jeannette Jara el balotaje presidencial en Chile , serán la fuerza mayoritaria en el Congreso tras las elecciones del domingo, aunque sin control del Parlamento.

La derecha desplazó a los partidos de izquierda para la legislatura que comenzará el 11 de marzo, cuando también asume el próximo presidente.

En la Cámara de Diputados contarán con 76 de los 155 escaños, de acuerdo con el conteo oficial del 99,9% de los votos por parte del Servicio Electoral.

El Partido Republicano de Kast, de derecha, será la principal fuerza en la cámara baja, donde tendrá 31 diputados. En la elección anterior, obtuvo nueve representantes.

"El Partido Republicano tuvo una gran votación, una gran elección. Es el partido más grande de Chile", dice Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.

En el Senado, pasó de lograr un escaño en 2021 a cinco ahora.

Kast, un abogado de 59 años, obtuvo el segundo lugar detrás de Jara, de 51 años, en la primera vuelta, en la que los chilenos renovaron la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Ambos disputarán el balotaje el 14 de diciembre.

Kast suma apoyo

La derecha compitió con tres candidatos de diferentes fuerzas cuyos resultados sumados superan el 50% de los votos emitidos el domingo, y los sondeos pronostican una victoria de Kast en la segunda vuelta.

En el Senado, las fuerzas de derecha obtuvieron 25 curules frente a las 23 que tendrán los partidos de izquierda.

Kast sumó la misma noche del domingo el apoyo de otros dos candidatos de derecha: la exalcaldesa Evelyn Matthei y el diputado Johannes Kaiser.

"Las ideas de derecha nunca habían avanzado tanto en Chile", celebró Jorge Alessandri, diputado reelecto de la Unión Demócrata Independiente, el partido de Matthei.

Detrás de Jara y Kast se ubicó el economista de derecha Franco Parisi, del Partido de la Gente, un político antisistema que sacó 14 diputados pero ningún senador, y que no se ha pronunciado por ninguno de los candidatos vencedores del domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP