lunes 17  de  noviembre 2025
Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

Los exmandatarios iberoamericanos y líderes de la disidencia también reconocen a María Corina Machado como líder de la transición democrática y vicepresidenta

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes opositores al régimen de Venezuela.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes opositores al régimen de Venezuela. 

AFP
La líder opositora dijo que la oposición democrática venezuela tiene 83% de las actas que certifican la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia

La líder opositora dijo que la oposición democrática venezuela tiene 83% de las actas que certifican la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia

AFP
La líder opositora venezolana María Corina Machado levanta la mano de Edmundo González Urrutia durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el 30 de julio de 2024.

La líder opositora venezolana María Corina Machado levanta la mano de Edmundo González Urrutia durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el 30 de julio de 2024.

(Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Más de treinta exmandatarios de América Latina y Europa, reunidos en el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, aprobaron el pasado 12 de noviembre una declaración conjunta en la que reconocen formalmente a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tras las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

En un comunicado, IDEA señala que González Urrutia obtuvo el 67,1 % de los votos válidos frente al 30,4 % del candidato oficialista, según resultados verificados por el Centro Carter y presentados ante el Consejo Permanente de la OEA. Las actas originales se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá.

Décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.
Líderes de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA
El doctor Asdrúbal Aguiar, secretario general de IDEA. 
Grupo IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

También reconocen a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como líder de la transición democrática y vicepresidenta, en virtud del mandato ciudadano recibido para encabezar el restablecimiento del orden constitucional.

"Terrorismo de Estado"

El documento condena al régimen actual por prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, exige el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos, y exhorta a la comunidad internacional a respaldar la transición pacífica hacia un gobierno constitucional.

Entre los firmantes se encuentran expresidentes de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y República Dominicana, como Mario Abdo, Jeanine Áñez, Óscar Arias, José María Aznar, Laura Chinchilla, Iván Duque, Mauricio Macri y Álvaro Uribe, entre otros.

La autenticidad del documento fue certificada por el secretario general del Grupo IDEA, Prof. Asdrúbal Aguiar, JD.

Grupo IDEA

FUENTE: Comunicado GRUPO IDEA

