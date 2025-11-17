Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado levanta la mano de Edmundo González Urrutia durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el 30 de julio de 2024.

La líder opositora dijo que la oposición democrática venezuela tiene 83% de las actas que certifican la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia

MIAMI — Más de treinta exmandatarios de América Latina y Europa, reunidos en el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA , aprobaron el pasado 12 de noviembre una declaración conjunta en la que reconocen formalmente a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela , tras las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

En un comunicado, IDEA señala que González Urrutia obtuvo el 67,1 % de los votos válidos frente al 30,4 % del candidato oficialista, según resultados verificados por el Centro Carter y presentados ante el Consejo Permanente de la OEA. Las actas originales se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá.

El Diario en 90 segundos Grupo IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

CUMBRE Líderes de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

También reconocen a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como líder de la transición democrática y vicepresidenta, en virtud del mandato ciudadano recibido para encabezar el restablecimiento del orden constitucional.

"Terrorismo de Estado"

El documento condena al régimen actual por prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, exige el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos, y exhorta a la comunidad internacional a respaldar la transición pacífica hacia un gobierno constitucional.

Entre los firmantes se encuentran expresidentes de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y República Dominicana, como Mario Abdo, Jeanine Áñez, Óscar Arias, José María Aznar, Laura Chinchilla, Iván Duque, Mauricio Macri y Álvaro Uribe, entre otros.

La autenticidad del documento fue certificada por el secretario general del Grupo IDEA, Prof. Asdrúbal Aguiar, JD.

Grupo IDEA

FUENTE: Comunicado GRUPO IDEA