Grupo IDEA reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela

MIAMI — Más de treinta exmandatarios de América Latina y Europa, reunidos en el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, aprobaron el pasado 12 de noviembre una declaración conjunta en la que reconocen formalmente a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tras las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
En un comunicado, IDEA señala que González Urrutia obtuvo el 67,1 % de los votos válidos frente al 30,4 % del candidato oficialista, según resultados verificados por el Centro Carter y presentados ante el Consejo Permanente de la OEA. Las actas originales se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá.
También reconocen a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como líder de la transición democrática y vicepresidenta, en virtud del mandato ciudadano recibido para encabezar el restablecimiento del orden constitucional.
El documento condena al régimen actual por prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, exige el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos, y exhorta a la comunidad internacional a respaldar la transición pacífica hacia un gobierno constitucional.
Entre los firmantes se encuentran expresidentes de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y República Dominicana, como Mario Abdo, Jeanine Áñez, Óscar Arias, José María Aznar, Laura Chinchilla, Iván Duque, Mauricio Macri y Álvaro Uribe, entre otros.
La autenticidad del documento fue certificada por el secretario general del Grupo IDEA, Prof. Asdrúbal Aguiar, JD.
FUENTE: Comunicado GRUPO IDEA