Amenazas de pandillas paralizan la capital de Haití

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que "lo peor podría estar por venir". Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.

PUERTO PRÍNCIPE - Puerto Príncipe inició la semana con una actividad semiparalizada, luego de que las pandillas que dominan gran parte de la capital haitiana amenazaron con atacar a las fuerzas de seguridad en represalia por una reciente operación policial.

Un periodista de AFP constató que las calles amanecieron con escaso movimiento y con la mayoría de los comercios y escuelas cerrados.

Jimmy Chérisier, alias “Barbecue”, líder de la coalición criminal Viv ansanm, difundió durante el fin de semana un video en redes sociales en el que anunció que sus hombres “saldrán a las calles para enfrentarse a la policía”. Además, pidió a la población permanecer en sus viviendas, advertencia que fue tomada con seriedad por los habitantes.

La capital registró este lunes una circulación mínima de transporte público y un cierre casi total de los centros educativos. Las amenazas también activaron protocolos de seguridad en organismos internacionales.

Naciones Unidas recomendó a su personal en Puerto Príncipe trabajar de forma remota, mientras que la embajada de Francia informó que no abriría sus puertas. La legación de Estados Unidos, por su parte, instruyó a sus funcionarios a cumplir labores desde casa. Paralelamente, la Policía Nacional suspendió vacaciones y permisos para todo su personal hasta nuevo aviso.

El incremento de tensiones ocurre después de una operación policial realizada el viernes en un suburbio de la capital, en el territorio controlado por la pandilla 400 Mawozo. Según las autoridades, siete integrantes del grupo fueron abatidos durante el operativo, en el que las fuerzas de seguridad debieron destruir un helicóptero que prestaba apoyo, para evitar que cayera en manos de los criminales.

Haití, considerado el país más pobre del continente, enfrenta desde hace años una escalada de violencia extrema por parte de las bandas armadas, responsables de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. La crisis se profundizó a comienzos de 2024, cuando las pandillas forzaron la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry.

Sin elecciones desde 2016, el país permanece bajo la conducción de un Consejo Presidencial de Transición, que hasta ahora no ha logrado contener la expansión del poder criminal ni restaurar la seguridad en el territorio.

FUENTE: Con información de AFP