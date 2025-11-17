Candidato opositor hondureño anuncia que romperá relaciones con Venezuela si gana los comicios

El candidato presidencial hondureño y personalidad mediática Salvador Nasralla (C), del Partido Liberal de derecha (PL), habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 17 de noviembre de 2025.

TEGUCIGALPA — El candidato del opositor Partido Liberal, el conservador Salvador Nasralla, uno de los tres favoritos para ganar la elección presidencial del 30 de noviembre en Honduras , anunció este lunes que si triunfa romperá relaciones con el régimen chavista de Venezuela .

Nasralla se disputa la presidencia con el también derechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Rixi Moncada, del oficialista y prochavista Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, cuyo gobierno mantiene estrechos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

SUCESOS Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

"En nuestro gobierno, Honduras romperá relaciones con el régimen de Maduro", dijo Nasralla en rueda de prensa, al considerar que el gobernante venezolano "destruyó" la economía, democracia e instituciones del país sudamericano.

La ruta de Venezuela "jamás será el camino de Honduras", advirtió el candidato del Partido Liberal (PL), un exaliado de la izquierdista Xiomara Castro, pero que alega que fue "traicionado".

Empate técnico

Nasralla, una estrella de la televisión de 73 años, está en empate técnico con la abogada Moncada y el empresario Asfura, según las encuestas, en unos comicios generales donde el presidente será elegido a una sola vuelta.

El partido Libre fue fundado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, derrocado en 2009 en un golpe de Estado después de girar a la izquierda y convertirse en aliado del gobernante venezolano Hugo Chávez, fallecido en 2013.

FUENTE: Con informaciòn de AFP